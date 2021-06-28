"Это первая часть". Семьи пострадавших на батуте девочек получили 300 и 200 тысяч рублей

Семьи пострадавших от падения с батута детей получили 28 июня 300 и 200 тысяч рублей в качестве части компенсации от владелицы аттракциона. 300 тысяч получила семья наиболее пострадавшей девочки, сообщил amic.ru адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков. Это первая часть от обещанной суммы для помощи пострадавшим, подчеркнул адвокат в разговоре с корреспондентом.

Он сообщил, что от заявленных ранее обещаний выплатить обеим семьям компенсацию в общей сумме 2 млн рублей его клиентка не отказывается, но на данный момент такими средствами не располагает. Адвокат пояснил, что женщина находится под домашним арестом, а значит, не может работать. Арестован и ее автомобиль, который планировали продать, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим.

"Мы пытаемся сейчас решить эти вопросы. Ведь кому выгодно, чтобы она находилась под домашним арестом? Ей работать надо, чтобы рассчитаться с людьми. А автомобиль если продадут через судебных приставов, то все понимают, что он уйдет за копейки. Хотя мы уже сейчас могли бы его продать за 1,3 млн рублей и выплатить компенсации", — сказал Виктор Чумаков.

Он также отметил, что суды как правило, в подобных делах выносят решения о выплате гораздо меньших компенсаций, чем сумма, которую предложила его клиентка.

Напомним, 30 мая в Барнауле около ТЦ "Район" батут неожиданно взлетел в воздух. В этот момент на нем находились две девочки двух и трех лет, которых сбросило с аттракциона к трамвайным путям. Обе малышки получили тяжёлые травмы.

В отношении владелицы батута возбуждено уголовное дело по статье 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Женщину отправили под домашний арест.