Четырехдневную рабочую неделю успешно ввели в Исландии

Подавляющее большинство работающего населения Исландии добилось права на сокращенную рабочую неделю после успешного тестирования нового формата. 86% работников уже перевели на четырехдневную рабочую неделю или имеют право обсуждать этот вопрос с работодателями.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную Ассоциацию за устойчивую демократию, профсоюзы добились постоянного сокращения традиционной 40-часовой рабочей недели для десятков тысяч сотрудников по всей стране.

Два таких эксперимента правительство Исландии и власти Рейкьявика организовали в 2015-м и 2017 году в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. В них приняли участие около 2,5 тысячи служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения страны). В рамках тестирования они перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. При этом зарплата не сокращалась.

Напомним, что в России первые опыты с введением четырехдневной рабочей недели начались еще в 2019 году. Тогда эксперимент Минтруда коснулся предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности труда.

Вновь к идее вернулись уже во время пандемии – тогда некоторые предприятия начали вводить "четырехдневку", чтобы снизить расходы на персонал и избежать массовых сокращений.

В феврале 2021 года первый заместитель главы партии "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев отмечал, что идея о переходе все еще обсуждается, но пока на первый план выходят другие, более важные проблемы.

При этом поддержка идеи среди населения падает. Если в октябре 2020 года 48% россиян заявили, что поддерживают инициативу введения четырёхдневной рабочей недели, то в марте 2021 года их количество снизилось до 30%.

Среди противников оказался и депутат Госдумы Геннадий Онищенко – по его мнению, дополнительный выходной спровоцирует рост алкоголизма среди населения.