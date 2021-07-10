Суббота, 10 Июль, 08:01

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,47
€ 88,14
27°


5733218 +25766
Обь
255см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Без зонта никуда. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе?

, ИА "Амител"
За +30 столбики термометров в регионе пока не перевалят
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Дожди, обрушившиеся на Алтай в середине недели, окончательно еще не закончились, рассказали amic.ru в региональном Гидрометцентре. Ни аномальной жары, ни резкого похолодания на выходных ждать не стоит, уверены синоптики. Погода останется неустойчивой: очень теплой и с постоянной вероятностью осадков и гроз. Отдельным районам "повезет" даже на град. О том, чего ждать от выходных и поменяется ли погода на следующей неделе, — в материале amic.ru

1
Какая будет погода в субботу, 10 июля?

Погода в Алтайском крае 10 июля

Днем в крае будет жарко: воздух прогреется до +24...+29 градусов. В целом день пройдет преимущественно без осадков, но в южных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, но местами ожидаются порывы и до 14 м/с. Утром ожидается туман.

Погода в Барнауле 10 июля

В Барнауле столбики термометров в дневное время поднимутся до +26...+28 градусов. В отличие от остального региона, никаких дождей, гроз и порывов ветра в регионе не ожидается.

2
Какая будет погода в воскресенье, 11 июля?

Погода в Алтайском крае 11 июля

Ночь 11 июля на Алтае будет чуть теплее предыдущей: +12...+17 градусов. В отдельных районах продолжат бушевать дожди и грозы. Но в Гидрометцентре уверяют, что это будут кратковременные явления. Во время грозы шквалы ветра будут достигать 20 м/с.

В дневное время потеплеет до +24...+29 градусов. Но местами точно также будут лить дожди и греметь грозы. А в отдельных районах синоптики даже прогнозируют град. Но в каких именно — не уточняют. Во время непогоды возможен шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Погода в Барнауле 11 июля

В краевой столице никакого дождя ночью не будет. А температура воздуха составит +14...+16 градусов. А днем в воскресенье воздух прогреется до +26...+28 градусов. Осадков тоже не ожидается. Но ветер местами усилится до 13 м/с.

3
Какая будет погода в понедельник, 12 июля?

Погода в Алтайском крае 12 июля

В ночное время в крае температура все также продолжит колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Но сухо будет не везде: по югу и востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах выпадет и град. Шквалистый ветер вновь будет достигать 20 м/с.

Точно такая же непогода будет атаковать отдельные районы края и днем. Но воздух прогреется до +25...+30 градусов.

Погода в Барнауле 12 июля

В Барнауле первая ночь недели пройдет преимущественно без осадков. Порывов ветра тоже не ожидается: не больше 3-8 м/с. А столбики термометров покажут +15...+17 градусов.

Днем в понедельник опять будет очень тепло: +26...+28 градусов тепла. Местами ожидается порывистый ветер до 13 м/с. Преимущественно день пройдет без осадков. Но к вечеру синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.

 4
А какой вообще будет погода на следующей неделе?
Примерно такой же нестабильной. Точных прогнозов Гидрометцентр не дает: только на три дня вперед. Но пока синоптики полагают, что серьезных изменений в начале не будет. В Барнауле и Алтайском крае все также местами будут лить дожди и бушевать кратковременные грозы с усилением ветра. Ночью температура будет колебаться от +12 до +17 градусов, а в дневное время будет теплеть до +29 градусов. В общем, все почти так же, как и на выходных.
Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
07:31
Без зонта никуда. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе? 0
07:03
На Алтае сельчанин насмерть забил кулаком 23-летнюю девушку 0
06:31
Путин и Байден провели телефонный разговор 0
06:01
Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Алтайском крае 10 июля 0
23:58
Такой день. Новый замглавы алтайского Минприпроды и перспективы туризма в Алтайском крае 0
23:29
Голикова раскрыла данные о смертности в России за май 2021 года 0
22:59
Водитель задавил утку, которая переходила дорогу с утятами в Барнауле 0
22:28
Власти Шри-Ланки отменили карантин при въезде для вакцинированных россиян 0
21:58
В России пообещали зеркальный ответ на новые санкции США 6
21:18
США ввели новые санкции против российских компаний 0
20:48
СК начал проверку после сообщения о детях, которые живут в без света и тепла в Барнауле 1
20:12
Турция потеряет в потоке российских туристов после открытия Египта 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 июля 0
19:33
Онищенко раскритиковал идею тотальной вакцинации от коронавируса в России 0
19:14
Алтайский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию в ластах 0
18:54
За пять лет в сборной Черчесов заработал более 12 миллионов евро 9
18:28
Роспотребнадзор включил Алтайский край в список регионов с низким охватом тестирования 2
18:06
На Кубани туристов будут прививать после прибытия 0
17:57
Более 25 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
17:48
Депутат Госдумы Владимир Шаманов приехал в Алтайский край и запарафинил сыр 2
17:33
Подростки ворвались в детский палаточный лагерь и устроили стрельбу под Новосибирском 1
17:22
Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после увольнения из сборной 4
17:08
Прокуратура запретила использование двух аттракционов в барнаульском парке 0
16:56
Следователи проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими в Барнауле 0
16:48
Губернатор Томенко обсудил возможности развития туристического потенциала Алтайского края 1
16:37
Барнаульцы не могут получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" 3
16:25
В Бийске задержали женщину, которая под предлогом снятия порчи обокрала пенсионерку 0
16:09
У алтайского Минприроды появился новый временный руководитель 1
15:54
Мошенники стали предлагать россиянам "бонусы за вакцинацию" 1
15:45
На Камчатке нашли фрагменты тел всех погибших при крушении Ан-26 0
15:31
У женщин в Норвегии после вакцинации от коронавируса начала расти грудь 14
15:15
В магазинах Mi Stores дарят беспроводные наушники и фитнес-браслет за покупку смартфона 0
15:05
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео 9
14:56
В Сайлюгемском парке завелся охотник на фотоловушки 3
14:46
Более 200 миллионов рублей выделили на строительство поликлиники в Советском районе 2
14:36
Ставки по ипотеке в Республике Алтай оказались одними из самых высоких в России 0
14:24
В барнаульском общественном транспорте провели рейды по соблюдению масочного режима 10
14:10
"Кричал, всех убьет". Участница смертельной драки на Старом базаре выступила в суде 17
13:56
Ведущий шоу "Поедем, поедим!" на НТВ Джон Уоррен приехал в Алтайский край 10
13:47
В Барнауле воры "обчистили" ювелирный магазин, пройдя в него через стену 21
13:29
В Подмосковье руководителя отдела полиции подозревают в подготовке убийства 6
13:16
В Барнауле на четыре дня отключат горячую воду у части потребителей ТЭЦ-3 5
13:03
Алтайские ученые нашли способ сохранения деревьев в городских условиях 0
12:53
Алтайские эсеры определили, кто возглавит партию на выборах в АКЗС 5
12:40
Российский чиновник посоветовал отказаться от секса после вакцинации 10
12:27
В Барнауле автобус № 110 будет ходить по новому маршруту 7
12:13
Анна Попова рассказала, собираются ли вводить в России новый локдаун 7
12:01
ЕР дополнила свою программу предложениями экспертов по поддержке семей с детьми 0
11:51
Волонтеры устранили несколько крупных свалок в Барнауле 4
11:40
В Алтайском крае за сутки выявили 230 случаев COVID-19 39

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.