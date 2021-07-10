Без зонта никуда. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе?

Какая будет погода в воскресенье, 11 июля?

Погода в Алтайском крае 11 июля

Ночь 11 июля на Алтае будет чуть теплее предыдущей: +12...+17 градусов. В отдельных районах продолжат бушевать дожди и грозы. Но в Гидрометцентре уверяют, что это будут кратковременные явления. Во время грозы шквалы ветра будут достигать 20 м/с.

В дневное время потеплеет до +24...+29 градусов. Но местами точно также будут лить дожди и греметь грозы. А в отдельных районах синоптики даже прогнозируют град. Но в каких именно — не уточняют. Во время непогоды возможен шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Погода в Барнауле 11 июля

В краевой столице никакого дождя ночью не будет. А температура воздуха составит +14...+16 градусов. А днем в воскресенье воздух прогреется до +26...+28 градусов. Осадков тоже не ожидается. Но ветер местами усилится до 13 м/с.