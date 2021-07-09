Роспотребнадзор включил Алтайский край в список регионов с низким охватом тестирования

Глава Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край в список регионов с охватом тестирования населения по коронавирусу ниже нормативного. По ее словам, при таких значениях нельзя будет просчитать эпидситуацию и вовремя развернуть койки, заявила она на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как отметила Попова в эфире телеканала "Россия 24", минимальным уровнем охвата являются 200 тестов на 100 тысяч населения. Это требование нарушается в 13 регионах.

Кроме Алтайского края в число регионов с низким охватом включили Псковскую, Кемеровскую, Костромскую, Саратовскую, Вологодскую, Смоленскую области, Адыгею, Кабардино-Балкарию, Башкортостан, Ямало-ненецкую и Еврейскую автономную области.

Между тем, в сводке за 9 июля оперштаб Алтайского края называет другое значение охвата – более 253 исследований на 100 тысяч населения или 7343 человек в день. С учетом повторных исследований количество составило 7574 за минувшие сутки.

Почему расходятся данные главы Роспотребнадзора Анны Поповой и регионального оперштаба, пока неизвестно, однако последний раз в сводках значение ниже нормативного указывалось 1 июля – 193 тестирования на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 июня на Координационном совете Попова уже включала регион в число субъектов с низким охватом тестирования. Тогда в Алтайском крае он составлял 155 на 100 тысяч населения. По её словам, на норматив в 200 тестирований на 100 тысяч населения и выше медики планировали выйти на следующей неделе – с 28 июня по 4 июля, сообщал ТАСС.