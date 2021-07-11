Лесные пожары в Челябинской области потушили на площади 14 тысяч га

Чрезвычайные службы завершили тушение крупнейших лесных пожаров на территории Челябинской области, которые перекинулись на села и спалили несколько десятков домов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, огонь распространился на площади 14 тысяч гектаров. Его удалось потушить.

"Пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах локализованы на общей площади 14000 га, очагов открытого горения нет", — уточнили в ведомстве.

Помогли в этом и обильные осадки. Сотрудники ведомства производят объезд периметра пожара.

Напомним, огонь лесных пожаров в пятницу, 9 июля, перекинулся на поселки Джабык и Запасное в Челябинской области, и уничтожил 72 постройки. Один человек погиб, 18 пострадали.