Арбенина подарит автографы за пожертвования на сохранение лесов Алтая

Участница группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина обратилась к поклонникам с призывом внести пожертвования в проект "Марафон добрых дел с WWF" на сохранение диких лесов Алтая. Об этом сообщает Агентство социальной информации.

"Сохранение среды обитания — будь то лес или река — наш долг перед детьми и природой, — заявила артистка. — Поэтому на мой день рождения приглашаю вас обратить внимание на проект по сохранению диких лесов Алтая".

Не забыла певица и про поощрение за добрые дела, пообещав электронную открытку с автографом каждому, кто внесет свой вклад.

WWF России собирает 1 094 000 рублей, чтобы купить снегоболотоход для природоохраннников.

"Такая техника позволит им в два раза чаще патрулировать леса в Катунском заповеднике и на соседних территориях, — уточнили авторы проекта. — Инспекторы смогут быстро реагировать на возникновение пожаров, а также предотвращать нарушения заповедного режима".

На вечер 11 июля удалось собрать почти 15 тысяч рублей. Средства внесли свыше 30 человек.