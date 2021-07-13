Конструкцию "Барнаул орденоносный" установят на здании мэрии за 3,5 млн рублей

Конструкцию "Барнаул орденоносный" всё-таки установят на здании мэрии. Сейчас городские власти ищут подрядчика на изготовление и монтаж надписи, начальная цена работ, согласно документации к аукциону, составила более 3,5 млн рублей.

Как пишет "Алтапресс", победитель аукциона должен будет изготовить и установить на крыше здания горадминистрации 37-метровую конструкцию с объёмными световыми элементами сложной формы. Высота букв составит 1,5 метра.

Материалы, оборудование, комплектующие и все элементы надписи должны соответствовать госстандартам. О сроках выполнения работ при этом не уточняется.

Напомним, металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" первоначально установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно: тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания.

В ноябре 2017 года буквы демонтировали. В администрации Барнаула объясняли такое решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан. Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить её.

В декабре 2020 года стало известно, что новую конструкцию могут разместить на здании мэрии по ул. Гоголя, 48, но рассматривались и другие варианты. В апреле 2021-го всё же было решено установить надпись "Барнаул орденоносный" на крыше горадминистрации.