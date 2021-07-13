Конструкцию "Барнаул орденоносный" установят на здании мэрии за 3,5 млн рублей

Конструкцию "Барнаул орденоносный" всё-таки установят на здании мэрии. Сейчас городские власти ищут подрядчика на изготовление и монтаж надписи, начальная цена работ, согласно документации к аукциону, составила более 3,5 млн рублей.
Как пишет "Алтапресс", победитель аукциона должен будет изготовить и установить на крыше здания горадминистрации 37-метровую конструкцию с объёмными световыми элементами сложной формы. Высота букв составит 1,5 метра.
Материалы, оборудование, комплектующие и все элементы надписи должны соответствовать госстандартам. О сроках выполнения работ при этом не уточняется.
Напомним, металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" первоначально установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно: тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания.
В ноябре 2017 года буквы демонтировали. В администрации Барнаула объясняли такое решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан. Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить её.
В декабре 2020 года стало известно, что новую конструкцию могут разместить на здании мэрии по ул. Гоголя, 48, но рассматривались и другие варианты. В апреле 2021-го всё же было решено установить надпись "Барнаул орденоносный" на крыше горадминистрации.
Комментарии
Да уж. На каком языке.
отреставрировать старую не дешевле было? затраты на демонтаж плюс 3,5 млн на новую нехило повеселились! за чей счет? а ну да я забыл, за наш! спасибо! давайте еще передвинем вечный огонь не ленинском на 10 метров!
Да, видимо других проблем в городе - только надписи не хватает. А так все проблемы решены уже.
три мульона..... а закрепят хорошо?
Это как раз то,что больше всего необходимо городу. И всего-то за 3,5 млн рублей!!!
Я так понимаю там есть те, кто к этому званию прямо таки причастен.
И кто там увидит?
им что делать нечего
На Ядринцева построить тротуары от Папанинцев до Димитрова нет денег , по которому люди должны ходить, а на здание администрации световое табло сделать деньги есть. Как так?
Согласна с вами. Я вот тоже не пойму, на что-то денег нет, а на что-то легко деньги находят. Печаль
Для чего на здание администрации? Другого места не нашлось? На Ядринцева вместо тротуара и поставили бы, вот вам гордость.
правильно!- но -это большая ответственность администраторов перед народом.
за малейшее неуважение к людям- увольнение!- кодекс чести управленца должен быть.на столе у чиновника.Работа-это не дружба,которая часто используется у вас в работе вместо слова коррупция.
Подарите людям тротуар на Ядринцева на день города, пусть успокоится уже.
В этом городе уже украли все, что можно! Вот и до чужих орденов добрались...
все правители города поменяются-успокойтесь !
Гость 14:20, смешно, да? Вы видимо в другом районе живёте, походили бы зимой там каждый день на работу и с работы, детей в садик. Я бы посмотрела на вам