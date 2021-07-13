Вторник, 13 Июль, 14:49

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,63
€ 88,61
28°


5808473 +0
Обь
247см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Конструкцию "Барнаул орденоносный" установят на здании мэрии за 3,5 млн рублей

, ИА "Амител"
О сроках выполнения работ при этом не уточняется
Администрация Барнаула / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула / Фото: amic.ru

Конструкцию "Барнаул орденоносный" всё-таки установят на здании мэрии. Сейчас городские власти ищут подрядчика на изготовление и монтаж надписи, начальная цена работ, согласно документации к аукциону, составила более 3,5 млн рублей.

Как пишет "Алтапресс", победитель аукциона должен будет изготовить и установить на крыше здания горадминистрации 37-метровую конструкцию с объёмными световыми элементами сложной формы. Высота букв составит 1,5 метра.

Материалы, оборудование, комплектующие и все элементы надписи должны соответствовать госстандартам. О сроках выполнения работ при этом не уточняется.

Напомним, металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" первоначально установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно: тогда краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания.

В ноябре 2017 года буквы демонтировали. В администрации Барнаула объясняли такое решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан. Позднее мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить её.

В декабре 2020 года стало известно, что новую конструкцию могут разместить на здании мэрии по ул. Гоголя, 48, но рассматривались и другие варианты. В апреле 2021-го всё же было решено установить надпись "Барнаул орденоносный" на крыше горадминистрации.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.07.2021 13:36
- гость -

Да уж. На каком языке.

13.07.2021 13:42
гость

отреставрировать старую не дешевле было? затраты на демонтаж плюс 3,5 млн на новую нехило повеселились! за чей счет? а ну да я забыл, за наш! спасибо! давайте еще передвинем вечный огонь не ленинском на 10 метров!

13.07.2021 13:46
Яя

Да, видимо других проблем в городе - только надписи не хватает. А так все проблемы решены уже.

13.07.2021 13:51
- гость -

три мульона..... а закрепят хорошо?

13.07.2021 13:57
- гость -

Это как раз то,что больше всего необходимо городу. И всего-то за 3,5 млн рублей!!!

13.07.2021 13:58
- гость -

Я так понимаю там есть те, кто к этому званию прямо таки причастен.

13.07.2021 14:00
- гость -

И кто там увидит?

13.07.2021 14:00
- гость -

им что делать нечего

13.07.2021 14:03
Иван Дмитриевич

На Ядринцева построить тротуары от Папанинцев до Димитрова нет денег , по которому люди должны ходить, а на здание администрации световое табло сделать деньги есть. Как так?

13.07.2021 14:05
Татьяна

Согласна с вами. Я вот тоже не пойму, на что-то денег нет, а на что-то легко деньги находят. Печаль

13.07.2021 14:07
Совесть

Для чего на здание администрации? Другого места не нашлось? На Ядринцева вместо тротуара и поставили бы, вот вам гордость.

13.07.2021 14:08
гость

правильно!- но -это большая ответственность администраторов перед народом.
за малейшее неуважение к людям- увольнение!- кодекс чести управленца должен быть.на столе у чиновника.Работа-это не дружба,которая часто используется у вас в работе вместо слова коррупция.

13.07.2021 14:20
- гость -

Подарите людям тротуар на Ядринцева на день города, пусть успокоится уже.

13.07.2021 14:22
- гость -

В этом городе уже украли все, что можно! Вот и до чужих орденов добрались...

13.07.2021 14:25
гость

все правители города поменяются-успокойтесь !

13.07.2021 14:41
Татьяна

Гость 14:20, смешно, да? Вы видимо в другом районе живёте, походили бы зимой там каждый день на работу и с работы, детей в садик. Я бы посмотрела на вам

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
14:46
Собянинские трамваи, которые до сих пор не приехали в Барнаул, отдадут другому перевозчику 0
14:38
Россиянам начинают отказывать в трудоустройстве без прививки от коронавируса 0
14:23
В Барнауле у ночного клуба до смерти избили мужчину 6
14:08
Новые экологические тропы презентовали в Чинетинском заказнике 0
13:51
Взрыв прогремел в отеле в Геленджике 0
13:40
Двое заключённых сбежали из колонии в Новосибирской области 0
13:28
Конструкцию "Барнаул орденоносный" установят на здании мэрии за 3,5 млн рублей 16
13:13
В Алтайском крае зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 27
13:02
С подъёмником и эвакуацией. Масштабные учения спасателей прошли в центре Барнаула 1
12:56
Цены на первичное жильё в России за полгода выросли на 17% 2
12:47
Братьев и сестёр в России будут зачислять в одну школу 5
12:46
Барнаульская автоледи отвлеклась на детей и протаранила Lexus на трассе 9
12:33
В Республике Алтай за сутки выявили 34 случая COVID-19 0
12:17
На выборы в Госдуму по Рубцовскому округу пойдут два кандидата, представляющие КПРФ 5
12:03
Королевство одного цветка: как сделать моносад на даче 0
11:52
Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск 17
11:44
Барнаулец украл три велосипеда на 140 тысяч рублей и попался полиции 8
11:36
Несколько человек заразились коронавирусом в детском лагере в Алтайском крае 4
11:17
Травмированная на батуте в Барнауле девочка остаётся прикованной к кровати 10
11:01
Качество ради экономии. Эксперты рассказали о последствиях применения суррогатного топлива 0
10:51
На Алтае 19-летний сельчанин проник в дом и похитил имущество на 100 тысяч рублей 0
10:41
Человек может одновременно заразиться несколькими штаммами COVID-19 8
10:31
Учёные заявили о пользе от умеренного потребления пива 21
10:21
Ледовый дворец в Бийске построят при помощи частных инвестиций 0
10:03
Большая стипендия и общежитие с Wi-Fi. В СФУ рассказали о программе поддержки абитуриентов 0
09:56
Фармацевт рассказала, как экономить на лекарствах и не вредить здоровью 0
09:46
Под Новосибирском водитель автобуса менял колесо на трассе и попал под машину 7
09:32
Два участка перекроют на проспекте Калинина в Барнауле 2
09:19
"Бизнес прячется по гаражам". Как энергоблокада Горного Алтая уничтожает экономику региона 11
09:09
Сергей Зверев выдвинулся кандидатом в депутаты Заксобрания Красноярского края 12
08:56
Подорожает всё. Россиян предупредили о скором росте цен на необходимые продукты 43
08:46
Более 50 мигрантов приняли участие в массовой драке в Москве 9
08:29
Шубенков и не только. Кто из спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио от Алтайского края 23
08:14
Эксперты назвали симптомы растущей опухоли 0
08:02
Более 800 млрд рублей направят на развитие беспилотников в России 6
07:50
65 дворов обустроят в Барнауле в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2022 году 0
07:38
Медики рассказали, что чувствуют люди перед инфарктом 0
07:18
Правительство РФ утвердило правила выплат на детей школьного возраста 5
07:03
Стремительный рост. Темпы заражения COVID-19 на Алтае увеличились в несколько раз 56
06:51
Вузы России начнут принимать абитуриентов по сертификатам 2
06:38
Названы подробности наезда иномарки на припаркованные авто в Барнауле 0
06:17
Диетолог назвала болезни, при которых нельзя есть арбузы 0
06:03
30-градусная жара и грозы с градом ожидаются в Алтайском крае 13 июля 0
23:42
Такой день. Штормовое предупреждение и отмена олимпиад из-за коронавируса 0
23:19
Роспотребнадзор создал критерии для разрешения массовых мероприятий в регионах 0
22:54
Учёные раскрыли многолетнюю тайну Юпитера 3
22:18
Гинцбург объяснил эффективность вакцины "Спутник V" против новых штаммов COVID-19 6
21:51
Путин написал статью о единстве русских и украинцев 12
21:19
В Костроме подросток приставал к женщинам и требовал от них секса 3
20:53
Водитель иномарки протаранил два припаркованных автомобиля в Барнауле 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.