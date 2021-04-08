Надпись "Барнаул орденоносный" разместят на здании мэрии

В администрации Барнаула провели совещание по вопросу размещения надписи "Барнаул орденоносный". Всего было рассмотрено более 30 предложений.

"Мы долго рассматривали все возможные варианты. Мы приняли, я считаю, взвешенное решение – разместить буквы на здании городской администрации по ул. Гоголя, 48. В том числе и в части возможности надлежащего содержания конструкции, чего не было на предыдущем месте её размещения. Представленный проект выглядит органично. Выбор этого объекта обоснован: город всегда ассоциируется с органами власти", – рассказал руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. С ним согласились заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко и заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

В числе преимуществ этого варианта отмечены: хороший обзор на въезде в город с Нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с владельцами здания, так как оно является муниципальной собственностью, пишет пресс-служба мэрии.

О том, что буквы могут разместить на здании мэрии, сообщалось ещё в декабре 2020 года. Также наиболее популярными местами считались пересечение Павловского тракта и улицы Малахова, террасы Нагорного парка и "Нулевой километр".