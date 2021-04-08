Надпись "Барнаул орденоносный" разместят на здании мэрии

В администрации Барнаула провели совещание по вопросу размещения надписи "Барнаул орденоносный". Всего было рассмотрено более 30 предложений.
"Мы долго рассматривали все возможные варианты. Мы приняли, я считаю, взвешенное решение – разместить буквы на здании городской администрации по ул. Гоголя, 48. В том числе и в части возможности надлежащего содержания конструкции, чего не было на предыдущем месте её размещения. Представленный проект выглядит органично. Выбор этого объекта обоснован: город всегда ассоциируется с органами власти", – рассказал руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. С ним согласились заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко и заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.
В числе преимуществ этого варианта отмечены: хороший обзор на въезде в город с Нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с владельцами здания, так как оно является муниципальной собственностью, пишет пресс-служба мэрии.
О том, что буквы могут разместить на здании мэрии, сообщалось ещё в декабре 2020 года. Также наиболее популярными местами считались пересечение Павловского тракта и улицы Малахова, террасы Нагорного парка и "Нулевой километр".
Комментарии
На вокзале нужно было...
А на Гоголя что узкая улица и высокое здание. Ну птицам будет видно, а людям как нужно голову задать что бы увидеть.
Как там говорится: ровно было на бумаге да забыли про овраги...
Это будут те же самые буквы, что и раньше, или будут изготовлены новые?
... ну, зато клеркам и чиновникам администрации будет приятно...
типа, они к этому ордену какое-то отношение имеют...
Лучше Попов орденоносный
Ну птицам будет видно, а людям как нужно голову задать что бы увидеть.
а людям и не надо видеть, могут в голову мысли разные прийти...
так что все норм)))
8.04.2021 09:14
- гость -
Правильное решение. Здание администрации прекрасно видно с нового моста. Значит надпись будет видно всем въезжающим.
все эти надписи вообще прошлый век - зачем они нужны?
8.04.2021 09:24
- гость -
Завидуешь?
все эти надписи вообще прошлый век - зачем они нужны?
символика и историческая память
как говорится без прошлого нет будущего
но не всем это понятно, с сожалению
ну а если и понятно, то целеполагание подразумевает что не нужно...
Отличное решение!
8.04.2021 09:33
- гость -
ааа... ну ладно, понятно что ничего не понятно)))
"город всегда ассоциируется с органами власти"
Да уж! Те еще ассоциации! Может, не надо, а?
А текущая администрация достойна этого ордена? То что они сейчас в городе делают и творят, это позор. Надо перед вокзалом на новых домах Ракшина разместить.
На Канатный 81 хорошо будет смотреться и всему аулу видно
Взвешенное решение – разместить буквы на здании городской администрации.
Украшать капиталистическую действительность социалистическими достижениями, орденом Октябрьской Революции? Тогда надо и памятник Ленину, который снесли на Октябрьской площади, на это же здание водрузить.
8.04.2021 09:16
Виктор
Это будут те же самые буквы, что и раньше, или будут изготовлены новые?
Виктор, у меня тот же вопрос! Неужели всю эту архаику будут восстанавливать и носиться, как с мощами усопших, якобы святых.
На этом здании нужно разместить -надпись - КАЗНОКРАДЫ! А еще лучше окошки решотками заварить и во ФСИН передать вместе со всеми сотрудниками.
самому медийному краю надо сделать надпись "нужен прорыв" и смайлик
Я думаю, будут новые буквы... старые ну очень сильно ржавые были.
А сейчас уже новый век, новые технологии, да и заработать кому-нибудь "своему" надо дать...
А смысл в этом какой?
А смысл?
А зачем?
Ой, нимагу.. животик аж заболел.
Орден-то советский. Какое отношение нынешняя администрация имеет к нему?
8.04.2021 10:17
- гость -
Поддерживаю)))))
Убрали короче надпись на задворки.
Перед краевой администрацией, на старом месте, постеснялись снова разместить.
8.04.2021 11:02
- гость -
Орден-то советский.
он не просто советский - он вызывающи советский, особенно в свете того что у нас тепереча есть Великая русская революция )))
Карлина нет , и слава тебе Господи , теперь надеемся не возникнет вопросов с местом для городской Ёлки Новогодней и надпись эту поставить нужно в том месте , что больше подходит для этого момента и правы горожане , что администрация не имеет к этом ни какого отношения , тем более в сейчас.
Предлагаю памятник мужичку с шестерёнкой убрать с площади Октябрьской и поставить в парк Целинников рядом или напротив памятника Целинникам (мужик в фуфайке) будут смотреться гармонично .
Шикарно, символ пролетарской революции на здании буржуазной власти.
Мужика с шестерёнкой поставьте лучше Карлину А.Б., когда преставится, заместо надгробия.... Там ему самое место.
Шикарно, символ пролетарской революции на здании буржуазной власти.
а-то, с пониманием символики в рф-ии проблемы-с )))