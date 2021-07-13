Стали известны подробности смертельной драки у ночного клуба в Барнауле

В результате групповой драки возле клуба "Че Гевара" 10 июля погиб студент-медик из Киргизии, 24-летний Баходиржон Мирзакаюмов. "КП-Барнаул" сообщает, что первым драку начал иностранец – он ударил спортсмена бутылкой по голове.

Как узнала газета, инцидент произошёл примерно в 5 часов утра. Молодые люди повздорили и вышли разобраться на улицу, где между ними началась драка. По словам очевидцев, Баходиржон ударил спортсмена бутылкой по голове, в ответ оппонент его нокаутировал. Мирзакаюмов не смог устоять, хотя и сам был в хорошей физической форме (имел бронзовый знак отличия ГТО), упал и ударился головой.

О происшествии в полицию сообщили медики. Подозреваемого сразу объявили в розыск и задержали в тот же день. 18-летний парень, по предварительным данным, боец местной школы олимпийского резерва, однако официального подтверждения этому нет. Как отметил глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев, для него это пока просто слухи, и официальные комментарии они готовы дать только после подтверждения информации.

Член президиума Федерации дзюдо России Иван Нифонтов также отметил, что в руководстве организации пока ничего не знают об инциденте и пообещали разобраться, касается ли это федерации.

Девушка погибшего рассказала, что Баходиржон учился в Алтайском медицинском университете и мечтал стать хирургом.

"Мы познакомились через общих знакомых, всё так быстро началось. Не были женаты, но любили безумно друг друга и сейчас любим. Он был очень хорошим человеком, у него очень много друзей, его все любили, таких людей очень мало, готов был всем помочь, никогда не отказывал в помощи. Полюбил мою доченьку, как родную", – рассказала Виктория.

Самого Баходиржона похоронили 12 июля на родине, в Киргизии. Известно, что там у него осталась мать.

Напомним, что о конфликте, который привёл к смертельной травме, стало известно 13 июля. В результате драки мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался.

По данным канала Unusual Crimes Barnaul, 18-летний подозреваемый занимается дзюдо и является воспитанником местной школы олимпийского резерва. Паблик Barnaul 22 со ссылкой на очевидцев также отмечает, что парень явно имел превосходство в силе и бил соперника преимущественно ногами.

Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело. Также ему предъявили подписку о невыезде.