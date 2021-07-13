Стали известны подробности смертельной драки у ночного клуба в Барнауле

В результате групповой драки возле клуба "Че Гевара" 10 июля погиб студент-медик из Киргизии, 24-летний Баходиржон Мирзакаюмов. "КП-Барнаул" сообщает, что первым драку начал иностранец – он ударил спортсмена бутылкой по голове.
Как узнала газета, инцидент произошёл примерно в 5 часов утра. Молодые люди повздорили и вышли разобраться на улицу, где между ними началась драка. По словам очевидцев, Баходиржон ударил спортсмена бутылкой по голове, в ответ оппонент его нокаутировал. Мирзакаюмов не смог устоять, хотя и сам был в хорошей физической форме (имел бронзовый знак отличия ГТО), упал и ударился головой.
О происшествии в полицию сообщили медики. Подозреваемого сразу объявили в розыск и задержали в тот же день. 18-летний парень, по предварительным данным, боец местной школы олимпийского резерва, однако официального подтверждения этому нет. Как отметил глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев, для него это пока просто слухи, и официальные комментарии они готовы дать только после подтверждения информации.
Член президиума Федерации дзюдо России Иван Нифонтов также отметил, что в руководстве организации пока ничего не знают об инциденте и пообещали разобраться, касается ли это федерации.
Девушка погибшего рассказала, что Баходиржон учился в Алтайском медицинском университете и мечтал стать хирургом.
"Мы познакомились через общих знакомых, всё так быстро началось. Не были женаты, но любили безумно друг друга и сейчас любим. Он был очень хорошим человеком, у него очень много друзей, его все любили, таких людей очень мало, готов был всем помочь, никогда не отказывал в помощи. Полюбил мою доченьку, как родную", – рассказала Виктория.
Самого Баходиржона похоронили 12 июля на родине, в Киргизии. Известно, что там у него осталась мать.
Напомним, что о конфликте, который привёл к смертельной травме, стало известно 13 июля. В результате драки мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался.
По данным канала Unusual Crimes Barnaul, 18-летний подозреваемый занимается дзюдо и является воспитанником местной школы олимпийского резерва. Паблик Barnaul 22 со ссылкой на очевидцев также отмечает, что парень явно имел превосходство в силе и бил соперника преимущественно ногами.
Молодого человека задержали, возбуждено уголовное дело. Также ему предъявили подписку о невыезде.
Комментарии
А русские уже не хотят на докторов учиться, гастарбайтерами затыкаем дыры?
Если у тебя не золотой значок ГТО, то нужно думать когда бьёшь бутылкой человека по голове...
Дзюдоист не стал, как футболисты на Евро 2020, перед чёрными колено преклонять
Не на бюджете же
Ударил бутылкой по голове.
Хороший бы получился хирург.
Министр и депутат не в курсе, говорят официальные комментарии они готовы дать только после подтверждения информации, Петрушка на тебя не похоже, АМИК хватит удалять про Петрушку комменты