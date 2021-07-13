Сильное задымление произошло в подземных гаражах в Барнауле

Сильное задымление произошло в подземных гаражах во дворе дома № 144 на улице Антона Петрова в Барнауле. На месте происшествия работают пожарные.

Видеозапись с места опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул". Причины задымления и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, что следственный комитет Алтайского края начал проверку по факту серьезного пожара в административном здании в Барнауле. Инцидент случился ранним утром 9 июля по адресу пр. Космонавтов, 34г. Отмечается, что работу пожарных затрудняло плотное задымление на месте происшествия, высокая горючая нагрузка и сложная планировка помещений.