Понедельник, 19 Июль, 01:33

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,17
€ 87,57
19°


5958133 +25018
Обь
257см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Бывшая жена российского олигарха получила 13,8 млрд компенсации

, ИА "Амител"
Татьяна Ахмедова хотела забрать 115-метровую яхту Luna, однако согласилась на наличные и произведения искусств
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бывшая жена российского олигарха Фархада Ахмедова, Татьяна, отсудила у него при разводе 186 млн долларов, что по текущему курсу равняется примерно 13,8 млрд рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

Предприниматель согласился выплатить жене эту сумму, чтобы прекратить финансовый спор, возникший во время развода. Ахмедова приняла компенсацию наличными деньгами и различными произведениями искусства, которыми супруги владели в браке.

По условиям соглашения, 115-метровая яхта Luna стоимостью 453 млн фунтов стерлингов, что равняется 46,5 млрд рублей, остаётся во владении у олигарха. Ранее Ахмедова попыталась отсудить судно, однако получила отказ – верховный суд Маршалловых Островов постановил, что он не имеет полномочий привести в исполнение приказ о передаче имущества.

Издание пыталось связаться с представителями Ахмедовой, однако ещё не получило комментарии по поводу подписанного соглашения.

Напомним, что в 2016 году Высокий суд Лондона обязал Ахмедова передать бывшей супруге 453 млн фунтов стерлингов, что составляет 41,5% от его состояния. В её долю входят особняки, яхта, вертолёт, частный самолёт и произведения искусства. Это стало крупнейшей компенсацией в истории бракоразводных процессов Лондона.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.07.2021 10:05
- гость -

А ишаков сколько ей отошло ?

18.07.2021 10:07
- гость -

Какие-то комментарии к написанному...

18.07.2021 10:42
- гость -

Хоть что-то получила.

18.07.2021 12:11
- гость -

На эти гроши даже яхту нормальную не купишь

18.07.2021 12:19
Гость

Верю, что она выходила за него по большой любви! К деньгам Ну а по существу, вот где наши недополученные зарплаты и пенсии, у них и им подобных...

18.07.2021 20:42
- гость -

Чё заёрзали? Подгорает, тоже хочется?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
23:44
Такой день. Авария с тремя погибшими и создание алтайского штаба по газификации 0
22:42
Огонь охватил постройки в Бийске и едва не перекинулся на машины 0
21:39
NASA предсказала скачок числа наводнений из-за нестабильной Луны 2
20:31
"Коммунисты России" назвали первую тройку кандидатов в АКЗС 0
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 18 июля 0
19:26
По Алтайскому краю впервые проедет двухэтажный поезд 1
18:56
Внедорожник протаранил пожарную машину в Бийске 1
18:18
В Республике Алтай выявили 60 новых случаев COVID-19 0
17:50
"Единая Россия" запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу 6
17:26
Российских гребцов сняли с парной четвёрки Олимпиады в Токио 0
16:58
Алтайская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с тремя погибшими 2
16:24
В России за сутки зафиксировали 25 тысяч заражений ковидом 0
15:56
Треть россиян не поддерживает введение четырёхдневной рабочей недели 5
15:26
Житель Алтайского края украл себе подарки на день рождения 0
14:51
В алтайском Минздраве прокомментировали слухи о дефиците кислорода 3
14:28
Трое детей пострадали в смертельном ДТП на трассе Барнаул – Бийск 16
13:56
Глава Алтайского края создал региональный штаб по газификации 5
13:26
Страшное ДТП с погибшими произошло на трассе Барнаул – Бийск 3
12:51
В барнаульском парке поставили необычный контейнер для крышечек 15
12:28
Внешний долг России за полгода вырос на 4 миллиарда долларов 6
11:54
В Алтайском крае за сутки выявили 268 новых случаев COVID-19 38
11:23
38 человек погибли в ДТП с пьяными водителями в Алтайском крае 3
10:49
СБУ вызывает Сергея Шойгу на допрос 16
10:22
ОНФ предложил провести ревизию водителей автобусов в Алтайском крае 5
09:48
В ГИБДД рассказали подробности лобового ДТП с автобусом в Барнауле 4
09:15
Бывшая жена российского олигарха получила 13,8 млрд компенсации 6
08:42
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный арбуз 0
08:12
Опасных вредителей пытались ввезти в Алтайский край с партией лимонов 3
07:42
Жириновский пообещал тюремное заключение для антипрививочников 72
07:12
"Они лезут из стен": факты о великом фильме Джеймса Кэмерона "Чужие" 0
06:42
На водке и в виноградных листьях: как ещё можно засолить огурцы? 4
06:03
Дождливое воскресенье. О погоде в Алтайском крае 18 июля 1
23:38
Такой день. Спасение утопающих и ремонт "Зебры" 0
22:37
Названа причина столкновения поездов в Амурской области 0
21:34
Кудрин назвал причины развала СССР 25
20:32
Эксперты дали россиянам совет по блокировке спам-звонков 2
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 июля 4
19:14
Турецкие отели могут оштрафовать и закрыть за шведский стол 0
18:55
Режим военной катастрофы ввели в Германии из-за наводнений 2
18:19
В России снижается спрос на жильё 4
17:54
Кубинская вакцина показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм COVID-19 6
17:21
Подростки спасли тонущую семью в Алтайском крае 7
16:46
Два грузовых поезда столкнулись в Амурской области 0
16:18
Мишустин поручил посчитать объёмы вакцины от коронавируса в стране 3
15:52
Половина российских консервов из сайры оказалась подделкой 25
15:16
Жительница Новосибирска нашла странное послание в помидорах 4
14:47
В Екатеринбурге крестный ход прошёл несмотря на запрет властей 5
14:16
Ремонт Старого моста завершили на 85% 8
13:47
На Алтае сельчанин проник в чужой дом, чтобы набрать себе еды 0
13:17
Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае 18
12:48
Эксперт назвал категории пенсионеров, которым положены новые выплаты 4
12:18
62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 2
11:52
Микроавтобус протаранил здание "Марии Ра" в Рубцовске 5
11:25
МВД до конца года запустит систему "Паутина" 6
10:42
Бердыев может возглавить сборную России по футболу 8
10:14
Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали Бийского округа 1
09:41
Военные несколько раз за день перекроют трассы в Алтайском крае 6
09:04
Белая полоса. Как в Барнауле за 320 млн ремонтируют здание легендарного клуба "Зебра" 9
08:34
Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредны 9
08:03
Минобр: 54 выпускника Алтайского края сдали ЕГЭ на 100 баллов 0
07:34
Персеиды в 2021 году: как увидеть самый красивый звездопад года и когда он достигнет пика? 0
07:04
Учёные раскрыли простой способ избавиться от жира на животе 19
06:35
Три тысячи одиннадцатиклассников Алтайского края отказались сдавать ЕГЭ в этом году 9
06:02
До +26 градусов, грозы и небольшие дожди: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.