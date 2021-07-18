Бывшая жена российского олигарха получила 13,8 млрд компенсации

Бывшая жена российского олигарха Фархада Ахмедова, Татьяна, отсудила у него при разводе 186 млн долларов, что по текущему курсу равняется примерно 13,8 млрд рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

Предприниматель согласился выплатить жене эту сумму, чтобы прекратить финансовый спор, возникший во время развода. Ахмедова приняла компенсацию наличными деньгами и различными произведениями искусства, которыми супруги владели в браке.

По условиям соглашения, 115-метровая яхта Luna стоимостью 453 млн фунтов стерлингов, что равняется 46,5 млрд рублей, остаётся во владении у олигарха. Ранее Ахмедова попыталась отсудить судно, однако получила отказ – верховный суд Маршалловых Островов постановил, что он не имеет полномочий привести в исполнение приказ о передаче имущества.

Издание пыталось связаться с представителями Ахмедовой, однако ещё не получило комментарии по поводу подписанного соглашения.

Напомним, что в 2016 году Высокий суд Лондона обязал Ахмедова передать бывшей супруге 453 млн фунтов стерлингов, что составляет 41,5% от его состояния. В её долю входят особняки, яхта, вертолёт, частный самолёт и произведения искусства. Это стало крупнейшей компенсацией в истории бракоразводных процессов Лондона.