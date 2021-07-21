Такой день. Приостановка производства гречки на Алтае и пожар в барнаульском садоводстве

В Алтайском крае приостановили производство гречки

Причиной стало отсутствие экспорта крупы. Как пояснил начальник регионального управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, до 31 августа действует запрет на вывоз этого товара из страны, а на внутреннем рынке гречки производится ровно столько, сколько потребляется.

Он также отметил, что лето – это период для ремонта оборудования на предприятиях. Некоторые из них могли закрыться по этой причине.