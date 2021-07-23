Умные дороги. Что за новую транспортную систему за 200 млн внедрят в Барнауле?

Краевое госучреждение "Алтайавтодор" объявило тендер на разработку интеллектуальной транспортной системы на территории Барнаула и Новоалтайска. Согласно информации на сайте госзакупок, начальную стоимость контракта оценили почти в 208 миллионов рублей. Победителя конкурса, который разработает в краевой столице систему умных дорог, объявят в середине августа. Рассказываем, что это за технология и как она поможет алтайским автомобилистам.

Что такое ИТС?

Интеллектуальные транспортные системы – это оборудование, которым собираются оснастить городские и межмуниципальные дороги. К этому оборудованию относятся светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, умные остановки, метеостанции. Также в ИТС входит программное обеспечение, которое всё оборудование объединяет в единую систему и позволяет им управлять. Этот проект ещё называют умные дороги, так как система умеет сама распределять автомобильные потоки и, например, варьирует время работы светофора в зависимости от числа скопившихся автомобилей на перекрёстке.

Зачем умные дороги Барнаулу?

По мнению специалистов регионального Минтранса, система поспособствует снижению аварийности на дорогах, поможет оптимизировать транспортные потоки и повысить пропускную способность магистралей.

Ожидается, что благодаря ИТС можно будет легче управлять барнаульскими светофорами. Вся информация об их работе будет поступать в единый центр управления дорожным движением (он располагается в здании Министерства транспорта Алтайского края и в офисе "Алтайавтодора" по адресу Папанинцев, 105). Если какой-то из светофоров выйдет из строя, диспетчер сможет дистанционно и очень быстро устранить неисправность.

Кстати, сейчас в Барнауле уже есть несколько умных светофоров.

Предполагается, что в целом реализация программы ИТС даст толчок к развитию дорожной сети Барнаула и Новоалтайска. О других территориях, входящих в агломерацию, речи пока не идёт.

И когда ИТС заработает в Барнауле?

В Минтрансе сообщили, что ИТС заработает в Барнауле к концу 2023 года. Внедрять её будут в три этапа. Сейчас предстоит первый: с помощью открытого конкурса выберут компанию, которая и займётся разработкой умных дорог.

А деньги на проект откуда?

Алтайский край получил их из федерального бюджета. Всего на систему умных дорог выделили 360 миллионов рублей. Часть из них пойдёт на введение ИТС в Барнауле и Новоалтайске, а другая – на обеспечение текущей деятельности уже внедрённой системы. В частности, на камеры и светофоры, которые сейчас передают данные в ведомство через интернет.

А в других регионах работает система? Есть ли от неё толк?

Конечно. Первой ИТС внедрила, естественно, Москва ещё в 2010 году. Согласно отчёту департамента транспорта московского правительства, в Москве работает более 60 тысяч умных светофоров. Эксперты уверяют, что благодаря ИТС удалось сократить смертность на дорогах почти вдвое с 2010 года (с 6,6 человека на 100 тысяч до 3,5 человека). Время в пути до центра города с окраины в утренние часы сократилось на одну пятую. Кроме того, подчёркивают московские власти, ИТС помогла снизить количество пробок в час пик. При этом средняя скорость движения в часы пик увеличилась на 16%.

Также транспортная система уже несколько лет работает в нескольких крупных городах России. В частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Белгороде. Там внедрением системы занималась компания "Ростелеком". В целом в России на развитие IT-технологий дорожной отрасли из федерального бюджета в 2021 году заложено более 8 миллиардов рублей.