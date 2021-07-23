Умные дороги. Что за новую транспортную систему за 200 млн внедрят в Барнауле?

Краевое госучреждение "Алтайавтодор" объявило тендер на разработку интеллектуальной транспортной системы на территории Барнаула и Новоалтайска. Согласно информации на сайте госзакупок, начальную стоимость контракта оценили почти в 208 миллионов рублей. Победителя конкурса, который разработает в краевой столице систему умных дорог, объявят в середине августа. Рассказываем, что это за технология и как она поможет алтайским автомобилистам.
Что такое ИТС?
Интеллектуальные транспортные системы – это оборудование, которым собираются оснастить городские и межмуниципальные дороги. К этому оборудованию относятся светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, умные остановки, метеостанции. Также в ИТС входит программное обеспечение, которое всё оборудование объединяет в единую систему и позволяет им управлять. Этот проект ещё называют умные дороги, так как система умеет сама распределять автомобильные потоки и, например, варьирует время работы светофора в зависимости от числа скопившихся автомобилей на перекрёстке.
Зачем умные дороги Барнаулу?
По мнению специалистов регионального Минтранса, система поспособствует снижению аварийности на дорогах, поможет оптимизировать транспортные потоки и повысить пропускную способность магистралей.
Ожидается, что благодаря ИТС можно будет легче управлять барнаульскими светофорами. Вся информация об их работе будет поступать в единый центр управления дорожным движением (он располагается в здании Министерства транспорта Алтайского края и в офисе "Алтайавтодора" по адресу Папанинцев, 105). Если какой-то из светофоров выйдет из строя, диспетчер сможет дистанционно и очень быстро устранить неисправность.
Кстати, сейчас в Барнауле уже есть несколько умных светофоров.
Предполагается, что в целом реализация программы ИТС даст толчок к развитию дорожной сети Барнаула и Новоалтайска. О других территориях, входящих в агломерацию, речи пока не идёт.
И когда ИТС заработает в Барнауле?
В Минтрансе сообщили, что ИТС заработает в Барнауле к концу 2023 года. Внедрять её будут в три этапа. Сейчас предстоит первый: с помощью открытого конкурса выберут компанию, которая и займётся разработкой умных дорог.
А деньги на проект откуда?
Алтайский край получил их из федерального бюджета. Всего на систему умных дорог выделили 360 миллионов рублей. Часть из них пойдёт на введение ИТС в Барнауле и Новоалтайске, а другая – на обеспечение текущей деятельности уже внедрённой системы. В частности, на камеры и светофоры, которые сейчас передают данные в ведомство через интернет.
А в других регионах работает система? Есть ли от неё толк?
Конечно. Первой ИТС внедрила, естественно, Москва ещё в 2010 году. Согласно отчёту департамента транспорта московского правительства, в Москве работает более 60 тысяч умных светофоров. Эксперты уверяют, что благодаря ИТС удалось сократить смертность на дорогах почти вдвое с 2010 года (с 6,6 человека на 100 тысяч до 3,5 человека). Время в пути до центра города с окраины в утренние часы сократилось на одну пятую. Кроме того, подчёркивают московские власти, ИТС помогла снизить количество пробок в час пик. При этом средняя скорость движения в часы пик увеличилась на 16%.
Также транспортная система уже несколько лет работает в нескольких крупных городах России. В частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Белгороде. Там внедрением системы занималась компания "Ростелеком". В целом в России на развитие IT-технологий дорожной отрасли из федерального бюджета в 2021 году заложено более 8 миллиардов рублей.
Комментарии
А систему умные водители и пешеходы.
О каких "умных дорогах" речь? Разметку то нанести толком не могут!
За такие деньги можно 20 новых трамваем отечественного производства купить.
уже сейчас в ужасе, что станет с трафиком. когда закроют жд мост по Ленина, увидим безумные дороги
23.07.2021 08:01
- гость -
И бригаду ленивцев, медленно совершающих броуновское движение и имитирующих бурную активную деятельность. Два года он будут ремонтировать мост!!!
Китайцы бы за неделю все сделали!
Два года он будут ремонтировать мост!!!
Это в планах, сразу умножай на 1,5-2, так что нахлебаемся вдоволь
Если она разработана в Мск, то чего её здесь разрабатывать? Её нужно адаптировать и всё... Опять какой-то попил бабла.
Даже транспортные системы интеллектуальные! А что же в головах у наших слуг народа? Какие ИТА на наших направлениях (дорогами это назвать трудно)))
23.07.2021 08:09
- гость -
Хосспади, да откуда же такие балбесы как ты берутся? Нет, я знаю конкретно откуда, но тебя то в этом процессе и головой об пол приложили?
Мост над путепроводом - ж/д веткой. РЖД не позволяет осуществлять работы по реконструкции моста в режиме 24/7, они дают по паре временных коридоров в день, по несколько часов. В угоду обеспечения бесперебойной работы жел-дор транспорта, строители вынуждены будут составлять такой рваный график работ.
Иными словами, трудозатраты в человеко-часах не изменятся, изменится срок в течение которого эти трудо-часы выработаются: в сутки вместо стандартных, допустим, 10 чел/час, будет 3 чел/час. Поэтому и 2 года.
Вы бы хоть матчасть покурили.
Ну, и отдельно доставил урбанист Всея Барнаула и его околотков Абориген.
Этот житель Солнечного поселка сходу проанализировал содержание программы ИТС (хотя её еще нет, только тендер собирают на ее создание), и забраковал.
Сказал, что Баба-Яга голосует за 20 новых вагонов трамвая. Которым по-прежнему бороздить просторы краевой столицы по тем же старым рельсам и дорогам, как и ранее. Но он то продвинутый, у него масло в башке имеется. Видимо, сливочное.
9.12
Красиво воду льёте, тобишь поливаете.
Но смысл неизменен, никто не понимает куда пошли 208 миллионов, игде результат: хотябы уменьшение количества дтп. А смертей в дтп становится больше год от года. Поэтому как бы тут краство не говорили, результат плохой!!!!
Еще раз объясняю для тупых : важна не сумма потраченная на проект, важен результат. А то у вас суммы фигурируют большие, видимость развития иммитируется , а результата НЕТ.
23.07.2021 09:12
- гость -
РЖД не позволяет осуществлять работы по реконструкции моста в режиме 24/7, они дают по паре временных коридоров в день, по несколько часов.
Там что, такой лютый трафик, что только есть по паре часов в сутки? В конце 80-х начале 90-х там было движение. А сейчас это какая-то редкость. Откуда всего 2 часа то свободных?
Боря это большая заноза на амике, и его мировосприятие очень противоречивое и нескладное. Однако что касается города и дорог, то тут он неплохой критик.
23.07.2021 08:09
- гость -
23.07.2021 08:01
- гость -
И бригаду ленивцев, медленно совершающих броуновское движение и имитирующих бурную активную деятельность. Два года он будут ремонтировать мост!!!
Китайцы бы за неделю все сделали!___________________--А если сформировать бригаду из таких умников как ты и периодически "мотивировать" резиновой дубинкой, так вы и за неделю справитесь и уму глядишь прибавится.
23.07.2021 09:54
- гость -----Просто у нашего Аборигена, как и у любого другого либераста, полет мысли пародоксален и замысловат.
Без конских штрафов за нарушение ПДД любая интеллектуальная транспортная система бессильна.
23.07.2021 09:36
- гость -
... никто не понимает куда пошли 208 миллионов, игде результат ...
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Внимательно читаем статью:
Краевое госучреждение "Алтайавтодор" объявило тендер ... начальную стоимость контракта оценили почти в 208 миллионов рублей ... ИТС заработает в Барнауле к концу 2023 года.
Деньги еще даже не пошли. Так какой результат от этого вы хотите увидеть в Барнауле раньше 2024 года? Результат от внедрения подобной системы в Москве в статье есть.
А смертей в дтп становится больше год от года.
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А, вот, обманывать нехорошо:
23.07.2021 10:05
- гость -
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Правильно. Чувствительность и неотвратимость наказания отбивают желание осознанно и преднамеренно нарушать ПДД, а инфраструктура снижает вероятность случайных ошибок (человеческий фактор).
23.07.2021 12:24
aleksey22
конечно будем ждать 24 год, 30.
верите что поможет??? да и статистике вашей я не верю, смотрите реально сколько людей и детей гибнет
а можно было лежачих полицейских перед переходами пешиков наделать побольше, у скакунов желание носиться пропало....
23.07.2021 13:26
- гость -
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С вопросами веры - не ко мне. Если есть какие-то объективные данные - представьте их, чтобы было, что обсуждать. Только детей от людей не надо отделять, иначе у вас одни эмоции получаются и никаких фактов.
И поймите, наличие неровности никак не влияет на желание нарушать правила, от чего у автобыдла появляется ощущение "все лохи, один я король". Неровность в таком случае может повлиять, например, на выбор авто (для пузотерки и внедорожника неровность не равнозначное препятствие). Да и не каждый уличный гонщик мнит себя Шумахером, кому-то лавры Себастьена Лёба покоя не дают, поэтому для него лежачий полицейский - это трамплин. Ни в одной стране мира инфраструктура не заменила собой правила и наказание за нарушение правил. Бездумно засеяв все дороги препятствиями можно добиться только транспортного коллапса и ада для коммунальщиков. Но на безопасность это повлияет незначительно, т.к. основное количество ДТП у нас происходит из-за осознанного и преднамеренного нарушения ПДД.
23.07.2021 14:29
aleksey22
основное количество ДТП у нас происходит из-за осознанного и преднамеренного нарушения ПДД.
так откуда у людей такая осознанная тяга к нарушению правил, не подскажете???
может тут собака зарыта
23.07.2021 16:18
- гость -
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Это вопрос, конечно, к психологам. Мое личное мнение - это один из самых дешевых способов для самоутверждения (если не самый дешевый). Соответственно решение проблемы - увеличение стоимости этого способа. Жизнь в стиле быдла (и не только авто-) должна обходиться значительно дороже, чем жизнь с уважением к правам и свободам окружающих.