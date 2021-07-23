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Умные дороги. Что за новую транспортную систему за 200 млн внедрят в Барнауле?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Предполагается, что интеллектуальная транспортная система (ИТС) появится к концу 2023 года
Фото: Transport.брн

Фото: Transport.брн

Краевое госучреждение "Алтайавтодор" объявило тендер на разработку интеллектуальной транспортной системы на территории Барнаула и Новоалтайска. Согласно информации на сайте госзакупок, начальную стоимость контракта оценили почти в 208 миллионов рублей. Победителя конкурса, который разработает в краевой столице систему умных дорог, объявят в середине августа. Рассказываем, что это за технология и как она поможет алтайским автомобилистам.

Что такое ИТС?

Интеллектуальные транспортные системы – это оборудование, которым собираются оснастить городские и межмуниципальные дороги. К этому оборудованию относятся светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, умные остановки, метеостанции. Также в ИТС входит программное обеспечение, которое всё оборудование объединяет в единую систему и позволяет им управлять. Этот проект ещё называют умные дороги, так как система умеет сама распределять автомобильные потоки и, например, варьирует время работы светофора в зависимости от числа скопившихся автомобилей на перекрёстке.

Зачем умные дороги Барнаулу?

По мнению специалистов регионального Минтранса, система поспособствует снижению аварийности на дорогах, поможет оптимизировать транспортные потоки и повысить пропускную способность магистралей.

Ожидается, что благодаря ИТС можно будет легче управлять барнаульскими светофорами. Вся информация об их работе будет поступать в единый центр управления дорожным движением (он располагается в здании Министерства транспорта Алтайского края и в офисе "Алтайавтодора" по адресу Папанинцев, 105). Если какой-то из светофоров выйдет из строя, диспетчер сможет дистанционно и очень быстро устранить неисправность. 

Кстати, сейчас в Барнауле уже есть несколько умных светофоров.

Предполагается, что в целом реализация программы ИТС даст толчок к развитию дорожной сети Барнаула и Новоалтайска. О других территориях, входящих в агломерацию, речи пока не идёт.

И когда ИТС заработает в Барнауле?

В Минтрансе сообщили, что  ИТС заработает в Барнауле к концу 2023 года. Внедрять её будут в три этапа. Сейчас предстоит первый: с помощью открытого конкурса выберут компанию, которая и займётся разработкой умных дорог.

А деньги на проект откуда?

Алтайский край получил их из федерального бюджета. Всего на систему умных дорог выделили 360 миллионов рублей. Часть из них пойдёт на введение ИТС в Барнауле и Новоалтайске, а другая – на обеспечение текущей деятельности уже внедрённой системы. В частности, на камеры и светофоры, которые сейчас передают данные в ведомство через интернет.

А в других регионах работает система? Есть ли от неё толк?

Конечно. Первой ИТС внедрила, естественно, Москва ещё в 2010 году. Согласно отчёту департамента транспорта московского правительства, в Москве работает более 60 тысяч умных светофоров. Эксперты уверяют, что благодаря ИТС удалось сократить смертность на дорогах почти вдвое с 2010 года (с 6,6 человека на 100 тысяч до 3,5 человека). Время в пути до центра города с окраины в утренние часы сократилось на одну пятую. Кроме того, подчёркивают московские власти, ИТС помогла снизить количество пробок в час пик. При этом средняя скорость движения в часы пик увеличилась на 16%.

Также транспортная система уже несколько лет работает в нескольких крупных городах России. В частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Белгороде. Там внедрением системы занималась компания "Ростелеком". В целом в России на развитие IT-технологий дорожной отрасли из федерального бюджета в 2021 году заложено более 8 миллиардов рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.07.2021 07:35
- гость -

А систему умные водители и пешеходы.

23.07.2021 07:49
- гость -

О каких "умных дорогах" речь? Разметку то нанести толком не могут!

23.07.2021 07:51
АБОРИГЕН

За такие деньги можно 20 новых трамваем отечественного производства купить.

23.07.2021 08:01
- гость -

уже сейчас в ужасе, что станет с трафиком. когда закроют жд мост по Ленина, увидим безумные дороги

23.07.2021 08:09
- гость -


23.07.2021 08:01
- гость -
И бригаду ленивцев, медленно совершающих броуновское движение и имитирующих бурную активную деятельность. Два года он будут ремонтировать мост!!!
Китайцы бы за неделю все сделали!

23.07.2021 08:17
- гость -

Два года он будут ремонтировать мост!!!

Это в планах, сразу умножай на 1,5-2, так что нахлебаемся вдоволь

23.07.2021 08:43
- гость -

Если она разработана в Мск, то чего её здесь разрабатывать? Её нужно адаптировать и всё... Опять какой-то попил бабла.

23.07.2021 08:49
Мимоходом

Даже транспортные системы интеллектуальные! А что же в головах у наших слуг народа? Какие ИТА на наших направлениях (дорогами это назвать трудно)))

23.07.2021 09:12
- гость -

23.07.2021 08:09
- гость -
Хосспади, да откуда же такие балбесы как ты берутся? Нет, я знаю конкретно откуда, но тебя то в этом процессе и головой об пол приложили?
Мост над путепроводом - ж/д веткой. РЖД не позволяет осуществлять работы по реконструкции моста в режиме 24/7, они дают по паре временных коридоров в день, по несколько часов. В угоду обеспечения бесперебойной работы жел-дор транспорта, строители вынуждены будут составлять такой рваный график работ.
Иными словами, трудозатраты в человеко-часах не изменятся, изменится срок в течение которого эти трудо-часы выработаются: в сутки вместо стандартных, допустим, 10 чел/час, будет 3 чел/час. Поэтому и 2 года.
Вы бы хоть матчасть покурили.

Ну, и отдельно доставил урбанист Всея Барнаула и его околотков Абориген.
Этот житель Солнечного поселка сходу проанализировал содержание программы ИТС (хотя её еще нет, только тендер собирают на ее создание), и забраковал.
Сказал, что Баба-Яга голосует за 20 новых вагонов трамвая. Которым по-прежнему бороздить просторы краевой столицы по тем же старым рельсам и дорогам, как и ранее. Но он то продвинутый, у него масло в башке имеется. Видимо, сливочное.

23.07.2021 09:36
- гость -

9.12
Красиво воду льёте, тобишь поливаете.
Но смысл неизменен, никто не понимает куда пошли 208 миллионов, игде результат: хотябы уменьшение количества дтп. А смертей в дтп становится больше год от года. Поэтому как бы тут краство не говорили, результат плохой!!!!

23.07.2021 09:40
- гость -

Еще раз объясняю для тупых : важна не сумма потраченная на проект, важен результат. А то у вас суммы фигурируют большие, видимость развития иммитируется , а результата НЕТ.

23.07.2021 09:53
- гость -

23.07.2021 09:12
- гость -
РЖД не позволяет осуществлять работы по реконструкции моста в режиме 24/7, они дают по паре временных коридоров в день, по несколько часов.

Там что, такой лютый трафик, что только есть по паре часов в сутки? В конце 80-х начале 90-х там было движение. А сейчас это какая-то редкость. Откуда всего 2 часа то свободных?

23.07.2021 09:54
- гость -

Боря это большая заноза на амике, и его мировосприятие очень противоречивое и нескладное. Однако что касается города и дорог, то тут он неплохой критик.

23.07.2021 10:00
- гость -

23.07.2021 08:09
- гость -

23.07.2021 08:01
- гость -
И бригаду ленивцев, медленно совершающих броуновское движение и имитирующих бурную активную деятельность. Два года он будут ремонтировать мост!!!
Китайцы бы за неделю все сделали!___________________--А если сформировать бригаду из таких умников как ты и периодически "мотивировать" резиновой дубинкой, так вы и за неделю справитесь и уму глядишь прибавится.

23.07.2021 10:03
- гость -

23.07.2021 09:54
- гость -----Просто у нашего Аборигена, как и у любого другого либераста, полет мысли пародоксален и замысловат.

23.07.2021 10:05
- гость -

Без конских штрафов за нарушение ПДД любая интеллектуальная транспортная система бессильна.

23.07.2021 12:24
aleksey22

23.07.2021 09:36
- гость -
... никто не понимает куда пошли 208 миллионов, игде результат ...
---
Внимательно читаем статью:
Краевое госучреждение "Алтайавтодор" объявило тендер ... начальную стоимость контракта оценили почти в 208 миллионов рублей ... ИТС заработает в Барнауле к концу 2023 года.

Деньги еще даже не пошли. Так какой результат от этого вы хотите увидеть в Барнауле раньше 2024 года? Результат от внедрения подобной системы в Москве в статье есть.

А смертей в дтп становится больше год от года.
---
А, вот, обманывать нехорошо:
https://d.radikal.ru/d24/2107/5d/e3e13e90b276.png

23.07.2021 10:05
- гость -
---
Правильно. Чувствительность и неотвратимость наказания отбивают желание осознанно и преднамеренно нарушать ПДД, а инфраструктура снижает вероятность случайных ошибок (человеческий фактор).

23.07.2021 13:26
- гость -

23.07.2021 12:24
aleksey22

конечно будем ждать 24 год, 30.
верите что поможет??? да и статистике вашей я не верю, смотрите реально сколько людей и детей гибнет

а можно было лежачих полицейских перед переходами пешиков наделать побольше, у скакунов желание носиться пропало....

23.07.2021 14:29
aleksey22

23.07.2021 13:26
- гость -
---
С вопросами веры - не ко мне. Если есть какие-то объективные данные - представьте их, чтобы было, что обсуждать. Только детей от людей не надо отделять, иначе у вас одни эмоции получаются и никаких фактов.

И поймите, наличие неровности никак не влияет на желание нарушать правила, от чего у автобыдла появляется ощущение "все лохи, один я король". Неровность в таком случае может повлиять, например, на выбор авто (для пузотерки и внедорожника неровность не равнозначное препятствие). Да и не каждый уличный гонщик мнит себя Шумахером, кому-то лавры Себастьена Лёба покоя не дают, поэтому для него лежачий полицейский - это трамплин. Ни в одной стране мира инфраструктура не заменила собой правила и наказание за нарушение правил. Бездумно засеяв все дороги препятствиями можно добиться только транспортного коллапса и ада для коммунальщиков. Но на безопасность это повлияет незначительно, т.к. основное количество ДТП у нас происходит из-за осознанного и преднамеренного нарушения ПДД.

23.07.2021 16:18
- гость -

23.07.2021 14:29
aleksey22
основное количество ДТП у нас происходит из-за осознанного и преднамеренного нарушения ПДД.

так откуда у людей такая осознанная тяга к нарушению правил, не подскажете???
может тут собака зарыта

23.07.2021 17:21
aleksey22

23.07.2021 16:18
- гость -
---
Это вопрос, конечно, к психологам. Мое личное мнение - это один из самых дешевых способов для самоутверждения (если не самый дешевый). Соответственно решение проблемы - увеличение стоимости этого способа. Жизнь в стиле быдла (и не только авто-) должна обходиться значительно дороже, чем жизнь с уважением к правам и свободам окружающих.

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