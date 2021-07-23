Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку в Алтайском крае

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней велосипедистки и водителя иномарки произошло в Алейске, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария случилась вечером 22 июля в Алейске на улице Железнодорожной. По данным полиции, 21-летний водитель Nissan Sunny допустил наезд на 10-летнюю велосипедистку, которая "внезапно выехала на проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля".

Ребёнка с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

Представитель ГИБДД обратилась к родителям с призывом объяснить своим детям правила безопасности при приближении к проезжей части и регулярно напоминать им о необходимости быть внимательными.