Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком "Марии-Ра" на Чуйском тракте

Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком "Марии-Ра" на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД НСО.

Авария случилась 30 июля в 03:50 на 68-м километре Чуйского тракта в Искитимском районе. Водитель ВАЗ-2106 ехал в сторону Новосибирска, но врезался в грузовик Volvo FM, который остановился на светофоре.

По предварительным данным, пострадали пять человек, которые были в "Жигулях". Возраст и личности, а также характер травм выясняется.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай при столкновении Toyota Avensis и КамАЗа на Телецком тракте пострадала женщина. Её доставили в больницу.