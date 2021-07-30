Лебеди исчезнут с путепровода у Нового рынка в Барнауле

Путепровод через железнодорожные пути на проспекте Ленина, который барнаульцы называют "мост на Новом рынке", ждёт масштабная реконструкция. Её планируют начать весной 2022 года.

После ремонта число полос для движения транспорта здесь увеличится с четырёх до шести. Власти обещают обустроить и пешеходные тротуары: их ширина составит 2,25 метра.

В связи с проведением работ одну из городских достопримечательностей – "лебединую стаю" – на путепроводе придётся демонтировать. Об этом сообщает "Алтапресс" со ссылкой на подрядчика "Запсиб-Мост".

По словам представителя компании, лебедей демонтируют вместе с беседкой, которая расположена сбоку от моста, и перенесут на специально оборудованную площадку рядом с местом работ.

Готовность приютить арт-объект уже выразили директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев и руководитель ГМИЛИКА Игорь Коротков. Последний, правда, выразил мнение, что лучше пусть лебеди украсят общественное пространство, а не музей. В качестве альтернативного варианта размещения Коротков предложил один из парков, где у горожан будет достаточно времени на созерцание лебединой стаи.

"Зоопарк готов их принять, как на время работ на мосту, так и на более длительный срок. Вопрос лишь в том, как к этому отнесётся общественность. У нас же давно привыкли только кричать, не предлагая взамен ничего конкретного, – отметил Писарев. – Могут и на личности перейти: лебедя сделал Валерий Метелица, мол, при чём здесь Писарев. Но я всегда готов поддержать хорошие идеи. Кроме Андрюши среди лебедей есть много ценных экземпляров, которые нужно обязательно сохранить".

Напомним, последние 15 лет мост является достопримечательностью Барнаула из-за лебединых композиций, которые его украшают. Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, установил в 2005 году почётный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица.

Позже здесь появились остальные обитатели трубы, в результате чего мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами теперь некому, что печально сказалось на их внешнем виде. Что с ними будет после реконструкции, неизвестно, возможно, лебедям найдут новый дом.