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Новости

Лебеди исчезнут с путепровода у Нового рынка в Барнауле

, ИА "Амител"
Арт-объекты демонтируют в связи с реконструкцией моста
Лебеди и их создатель Валерий Метелица / Фото: из архива amic.ru

Лебеди и их создатель Валерий Метелица / Фото: из архива amic.ru

Путепровод через железнодорожные пути на проспекте Ленина, который барнаульцы называют "мост на Новом рынке", ждёт масштабная реконструкция. Её планируют начать весной 2022 года.

После ремонта число полос для движения транспорта здесь увеличится с четырёх до шести. Власти обещают обустроить и пешеходные тротуары: их ширина составит 2,25 метра.

В связи с проведением работ одну из городских достопримечательностей – "лебединую стаю" – на путепроводе придётся демонтировать. Об этом сообщает "Алтапресс" со ссылкой на подрядчика "Запсиб-Мост".

По словам представителя компании, лебедей демонтируют вместе с беседкой, которая расположена сбоку от моста, и перенесут на специально оборудованную площадку рядом с местом работ.

Готовность приютить арт-объект уже выразили директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев и руководитель ГМИЛИКА Игорь Коротков. Последний, правда, выразил мнение, что лучше пусть лебеди украсят общественное пространство, а не музей. В качестве альтернативного варианта размещения Коротков предложил один из парков, где у горожан будет достаточно времени на созерцание лебединой стаи.

"Зоопарк готов их принять, как на время работ на мосту, так и на более длительный срок. Вопрос лишь в том, как к этому отнесётся общественность. У нас же давно привыкли только кричать, не предлагая взамен ничего конкретного, – отметил Писарев. – Могут и на личности перейти: лебедя сделал Валерий Метелица, мол, при чём здесь Писарев. Но я всегда готов поддержать хорошие идеи. Кроме Андрюши среди лебедей есть много ценных экземпляров, которые нужно обязательно сохранить".

Напомним, последние 15 лет мост является достопримечательностью Барнаула из-за лебединых композиций, которые его украшают. Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, установил в 2005 году почётный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица.

Позже здесь появились остальные обитатели трубы, в результате чего мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами теперь некому, что печально сказалось на их внешнем виде. Что с ними будет после реконструкции, неизвестно, возможно, лебедям найдут новый дом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.07.2021 13:25
Виктор

На Потоке есть место (на нечётной стороне Космонавтов, ближе к Попова),
где толстенная труба
прям по улице идёт.

Может быть, на ней поселить?

30.07.2021 13:25
- гость -

как-то совсем скромно с 4х до 6-и полос, такая масштабная реконструкция, на несколько лет город встанет в сумасшедшие пробки, и всего две полосы добавят

30.07.2021 13:28
Павлик

Какая же это достопримечательность? это просто феерическое уродство!
Как можно было вообще разрешить такую ерунду лепить на центральной улице города.
Еще бы из покрышек и полторашек что-то соорудили.

30.07.2021 13:31
Змей

То что мост расширяют с 4-х до 6-ти полос - это хорошо. Но лучше было бы расширить мост с 4-х до 8-ми полос. Там есть пару перекрёстков с улицами Кулагина и Пионеров.

30.07.2021 13:36
- гость -

Еще бы из покрышек и полторашек что-то соорудили.

тише вы не давайте им доп. идеи!

30.07.2021 13:49
Виктор

30.07.2021 13:28
Павлик

На Антона Петрова (чётная сторона от Малахова в сторону парка Целинников) между тротуаром и домами уже такое есть. Например, если на пень надеть перевернутый старый таз, пень превращается в гриб

30.07.2021 13:49
гiсть

в музей город их надо

30.07.2021 14:12
- гость -

30.07.2021 13:25
поток... на поток уже мамонта переселяли, пару месяцев продержался

30.07.2021 14:16
- гость -

Какой город-такие и лебеди...

30.07.2021 14:19
- гость -

Я за то, чтобы эти лебеди были навсегда переданы в зоопарк. Там надежно сберегут память о хорошем человеке, создавшем их.

30.07.2021 14:46
- гость -

30.07.2021 13:31
Змей

Да до 12 сразу, чего там. Из 4 х будут в 12 расходиться на мосту и после опять в 4 сходиться.

30.07.2021 14:51
Александр

С 1 сентября на территории Барнаула запрещены "малые архитектурные формы", изготовленные из покрышек, так что все эти предложения приютить лебедей - обычный популизм к выборам. Странно, что депутат Писарев об этом умолчал

30.07.2021 14:52
пересекающи 2 раза в день

Администрации: отрабатываете план как за 2 недели построить новый мост?
На 2 года закрывать Ленинский - это убийство той части города где мост.
Заранее складируйте необходимые материалы и жб-констукции, отработайте технологические карты работ, чтобы максимальное количество действий совершать параллельно.

30.07.2021 14:54
- гость -

30.07.2021 13:25
Виктор

На Потоке есть место (на нечётной стороне Космонавтов, ближе к Попова),

Витёк, ещё можно, на Потоке по гоньбинскому тракту, или на Потоке по дороге на Южный, там трубы газопровода идут. А лучше на мосту через Лесной тракт( "Лыжня здоровья)- то же Поток...

30.07.2021 15:01
- гость -

30.07.2021 14:51
Александр

А при чем тут покрышки?

30.07.2021 15:03
- гость -

Покрышки при том что из кавна и палок почему то народу нравятся МАФы.

30.07.2021 15:37
- гость -

Амик, да не мост это!!!!, а путепровод через ж.д пути

30.07.2021 16:25
- гость -

30.07.2021 15:03
- гость -
Так речь в статье не про то!

30.07.2021 17:57
- гость -

30.07.2021 15:37
- гость -

Путепровод не мост что ли? Мостовое сооружение...

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