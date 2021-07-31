Александр Соболев помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов"

30 июля в рамках второго тура российской Премьер-лиги в Самаре встречались "Крылья Советов" и московский "Спартак". Встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу "красно-белых".

Начало матча самарцы провели активно, но уже к середине 45-минутки москвичи перехватили инициативу. "Красно-белые" имели несколько неплохих моментов, но реализация подвела.

После перерыва "Спартак" продолжил давить на оппонента. В середине тайма защитник "крыльев" Сергей Божин сыграл рукой в своей штрафной. Судья назначил пенальти, реализовал который воспитанник алтайского футбола Александр Соболев.

Праздновать гол в ворота своей бывшей команды форвард не стал.

Это первая победа "Спартака" в текущем сезоне РПЛ (в первом туре "красно-белые со счетом 1-0 уступили "Рубину"), а также первая победа под руководством нового наставника Руя Витории.

Следующим соперником "Спартака" станет новичок Премьер-лиги "Нижний Новгород". Встреча состоится 7 августа.

А 4 августа москвичи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся с португальской "Бенфикой".