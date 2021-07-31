"Нива" столкнулась с "Волгой" и перевернулась в Барнауле

Фото: Ирина Киселева / amic.ru

В Барнауле произошла авария с участием отечественных автомобилей. Днём 31 июля в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Короленко столкнулись "Волга" и "Нива".

От удара "Нива" перевернулась на крышу. Из открывшегося багажника автомобиля на дорогу высыпались различные вещи.

Как сообщили amic.ru очевидцы, на место происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи и машина спасателей. О пострадавших ничего неизвестно.

Напомним, в этот же день легковушка не поделила дорогу с трамваем на проспекте Ленина.