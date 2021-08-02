Участок дороги в центре Барнаула перекроют на три дня

В конце августа в Барнауле на три дня перекроют оживлённый участок дороги в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением работ по ремонту тепловой сети с 9 часов 27 августа до 6 часов 30 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части пр. Социалистического, в районе дома № 78.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причинённые неудобства", – сказано в сообщении городской администрации.

Напомним, что в середине августа коммунальщики полностью перекроют улицу Попова на несколько дней. Движение автобусов и трамваев на это время изменят.