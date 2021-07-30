В Барнауле на два дня перекроют все полосы участка улицы Попова

В Барнауле изменятся схемы движения целого ряда автобусов и трамваев в связи с перекрытием улицы Попова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезжую часть немногим более чем на два дня перекроют по всей ширине в районе здания № 4а. Это необходимо для проведения ремонта теплосети.

Ограничение продлится с 21:00 13 августа до 06:00 16 августа. Весь этот период трамваи будут объезжать закрытый участок следующим образом:

– маршрут № 1: площадь Свободы – Красноармейский – Строителей – Ленина – Космонавтов – Малахова – Антона Петрова – Попова – остановка Докучаево;

– маршрут №2: остановка "Пивзавод" – Попова – остановка "Докучаево".

Движение автобусов в объезд будет организовано по следующим схемам: