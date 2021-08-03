Такой день. Похищение 12-летней девочки и ночная гроза в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 2 июля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в Бийске. Установлено, что её в подвале удерживал 40-летний местный житель.

По данным следствия, днём 31 июля ребёнок уехал на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. На берегу Бии обнаружили личные вещи девочки и мобильный телефон.

Ночью 2 августа девочка самостоятельно пришла домой. Она рассказала, что её в подвале удерживал местный житель.

В Барнауле прошёл ночной ураган. Грозовые облака "разрядили" в краевую столицу множество молний, которые были видны во всех частях города. Фотокорреспондент amic.ru провёл ночную съёмку этого природного явления.

В возрасте 82 лет скончалась народный учитель России Раиса Коркина. Педагог проработала в барнаульской гимназии № 22 45 лет.

Спортсмен из Бийска Сергей Каменский стал вторым по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Токио. Нашему спортсмену не хватило совсем немного до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. Кстати, у олимпийского чемпиона из Китая мировой рекорд.