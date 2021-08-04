Опубликованы первые эскизы нового герба Барнаула

Председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России, кандидат исторических наук Сергей Неверов показал несколько эскизов нового герба Барнаула. Их опубликовал "Вечерний Барнаул".

Как Неверов рассказал изданию, организация вместе с Алтайским отделением Сибирской коллегии давно разрабатывают гербы для районов Алтайского края, а с геральдикой краевой столицы они готовы работать бесплатно.

Согласно исторической информации, гербы могут существовать в трёх видах: большом, или парадном, среднем и малом. Парадный российский герб, в частности, применялся на печатях при подписании указов императора, на рядовых же документах изображался простой, то есть малый герб.

"В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь как действительно исторический символ города. Предлагаем добавить специально разработанную для административных центров пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба", – сказал он.

Разработчики готовы выполнить не только простой, но и средний или парадный герб, куда добавляются лента с наградой города – орден Октябрьской революции и щитодержатели, то есть тот же серебряный конь или колосья пшеницы. При этом на стеле "Город трудовой доблести" будет уже обновлённый герб.

Напомним, власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него серебряного коня. Геральдический совет при президенте России много лет пытался заставить администрацию города решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.