Опубликованы первые эскизы нового герба Барнаула

Председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России, кандидат исторических наук Сергей Неверов показал несколько эскизов нового герба Барнаула. Их опубликовал "Вечерний Барнаул".
Как Неверов рассказал изданию, организация вместе с Алтайским отделением Сибирской коллегии давно разрабатывают гербы для районов Алтайского края, а с геральдикой краевой столицы они готовы работать бесплатно.
Согласно исторической информации, гербы могут существовать в трёх видах: большом, или парадном, среднем и малом. Парадный российский герб, в частности, применялся на печатях при подписании указов императора, на рядовых же документах изображался простой, то есть малый герб.
"В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь как действительно исторический символ города. Предлагаем добавить специально разработанную для административных центров пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба", – сказал он.
Разработчики готовы выполнить не только простой, но и средний или парадный герб, куда добавляются лента с наградой города – орден Октябрьской революции и щитодержатели, то есть тот же серебряный конь или колосья пшеницы. При этом на стеле "Город трудовой доблести" будет уже обновлённый герб.
Напомним, власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него серебряного коня. Геральдический совет при президенте России много лет пытался заставить администрацию города решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.
Комментарии
А совсем уйти от прежнего никак? Чтобы герб символизировал будущее или хотя бы настоящее.
Для справки: Барнаульский сереброплавильный завод закрыт в 1893 году
Верните коня
Песь надо разрушенную, что бы рекально отражало современную картину городской промышленности
Сереброплавильного завода 140 лет уже нет. Зато построили крематорий. Видать главное изображение на гербе города Барнаула будет именно он.
Чем конь-то помешал? Пусть бы было.
Халтура чистой воды. Не старались. Примитив и шляпа.
Коня нельзя убирать. Это будущее!
Дорого-богато
Эти эскизы халтурой воняют, гнать таких творцов
В топку такой герб Барнаула! Конь лучше чем печь!!!
не смогли мы мы сохранить исторический символ города - сереброплавильную печь.
Пришёл, говорит: "Я сын рыбака и уда исстари вот".
Поиграйте цветами- поиграли, а кто шрифтами играть будет? А символизм вот только такой- направо пойдёшь в гору навозу попадешь, налево пойдёшь- в кучу дерьма наступишь? Что это за кучки рядом с крематорием?
Нужно все убрать и нарисовать торговый центр
Скоро будет статья про мемы на новый герб: герб с Марией Ра, с сеятелем, с мэром, с отсутствующими освещением и тротуарами на Ядринцева, с московскими трамваями и т.п.
самый актуальный вопрос. А по сути 90% жителей вообще все равно есть там конь и печка или нет. Не в конях счастье
Гость 14:12, герб с торговыми центрами забыли
Да, и на кой бес нам пятизубая корона? Называемая "стенная корона" У нас тут что, Алтайское княжество и крепость действующая есть? Или так, для понту, как хачики на шестёрку антенны вешали?
Вот мой вариант герба. На нём изображено то, чего нет (оосвещение, тротуары, честнеые чиновники, непьщий мер, и т.п.) См. ниже.
Гость 14:12, про Ядринцева снова тут )))
Интересно,как люди в геральдисты попадают? Сами себя так называют и всё?
Конь символизировал то, что Алтай в составе сибирской губернии со столицей в Томске. У Томска конь в гербе.
Этого нет уже столько же сколько и сереброплавильного завода. Поэтому убирать надо обоих. Можно сделать бабу с клюшкой. Будет символизировать очень мощный вид спорта в барнауле - женский хоккей на траве. Тренер команды "Коммунльщик" даже тренировал сборную России на олимпиаде. Помойму красиво будет. Зеленый фон и на этом фоне девчушка с клюшкой
Печи реально же нет, как и связи с Томской губернией. Где логика?
А че колос то такой убогий? Цвета конечно жесть, желтый дым, это кого там жгут?
ну и где мемы?
лучше скажите сколько бабла попилили на всем этом
Насчёт цвета дыма- белый дым, а точнее, пар- символ Заринска, а жёлтый дым- символ Новокузнецка. Кто тбыл на КМК, подтвердит.
Поэтому остаётся только пивнушка и гадящая и одновременно лаящая собака вместо коня. Идея давняя, на рекпортале уже обкашливалась.
Похоже,геральдисты учились вместе со скульптором "пилорамы".
Можно море на Молодежный Ядринцева разместить
козьи тропы на заснеженных тротуарах.
Гость 14:25
Через историков Неверовых в основном)
14:54
И литераторов Овсиевских, он забыл добавить.
Что конь не при чем, что печь, символ солнышко торговой сети один выход
А история она и так не сохранена, исторический центр испорчен до нельзя
пусть просто нарисуют мужской член - этот символ отражает истинное положение дел в Барнауле...
Оказалось, что это одна из самых злободневных тем. По количеству комментариев превзошла заточение девочки под Бийском в 15 раз
В итоге утвердят ту, что с короной. Ради неё в действительности всё затевалось. А не из-за коня.
Наконец-то проблемы закончились в городе, в частности сделали освещение и тротуары на Ядринцева, можно герб менять
Ничего НЕ НАДО менять!!!!!
Оставьте прежний герб, Иваны, не помнящие родства!
Предлагаю каждый год менять гербы!
Членам-геральдистам назначить зарплату в 300 тысяч в месяц.
Это увеличит среднюю зарплату в крае!
Чиновники за это получат премии, что снова повысит доход жителей края!
Так и вылезем из зарплатной ямы
15:04 это не только тема номер один для меня, то проблема и боль, на которую смотреть не хочется, наверное приезжим что населяют уже полгорода вообще до фени что где строят, что меняют, а мне как коренному жителю города весь беспредел глаз режет, если бы не обстоятельства тоже уже бы уехали отсюда как большинство знакомых, уехали и не видели всего безобразия
Это не печь, это крематорий!
Кирилла и Мефодия уже нет.
Где комитет по замене устаревших букв?
Почему не видно результатов их работы?
За что они зарплату получают?
Была задача убрать коня, коня убрали, была задача добавит колос, добавили. Все четко. А по сути, хоть город переименуйте, ничего не изменится
Сову вместо коня нарисуйте, до коня символом сибири была сова.
красный цвет уберите.
Тоже захотел работать геральдистом. Это мощно.
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4.08.2021 15:35
Иван
а если все советы берутся другими и выдаются скорее всего за свои, то что?
Других-то проблем в городе нет... Поменяют герб, это приведет к смене табличек, бланков, удостоверений и т.д. Благо, бюджет профицитный... Хоть куда-то деньги потратят
На гербе должны быть символы не физически существующие/существовавшие - а символы его духа, истории, морали, стремления и т.п. и т.д.
Например у города-героя Москвы греб с изображением Георгия Победоносца, поражающего змея. Что, он действительно когда-то в однатыща каком-то году змея колол возле стен Кремля? Поэтому он на красном фоне и изображён...
Примитив какой-то предлагают провинциальный.
Была двести лет назад печка - не ну а че, давайте печку забубеним. И - ИСТОРИЯ.
Есть правила геральдики, о которых комментаторы выше похоже не знают. И без этих знаний в геральдисты не берут, как этого некоторые тут хотят. Из-за своей необразованности предлагают всякую чушь. Предложенные эскизы соответствуют всем правилам геральдики, Печь - это символ того с чего начался Барнаул. Те, кто ее хочет убрать, пусть например откажутся от своих предков, тогда мож поймут, зачем она нужна на гербе.
4.08.2021 15:46
геральдист
_
С чем ассоциируется печь? У человека, который смотрит на Барнаульский герб первый раз?
Ещё понять надо, что это печь...
4.08.2021 15:46
геральдист
А как получилось, что в ельцинские времена многие города поотказывались от советских гербов и повозвращались к царским? От этого можно было отказаться, сохранив советский герб, или делалось в принудительном порядке?
Гость 15:43, ещё 291 год тогда ждать тротуара и освещения на Ядринцева?
Предлагаю в гербе запечатлеть аэропорт как хороший вариант выхода из местной разрухи.
Геральдисты сами себе напридумывали правил и ходят напыщенными и типа умными.
Не трожьте историю!
Создайте свое, чем будут
векамитысячелетиями гордиться потомки, раз такие умные.
4.08.2021 15:46
геральдист
Дым похож на летящее привидение.
Геральдистам всея Руси
вы там между собой гербами меряйтесь, а то что есть, оставьте в покое
4.08.2021 15:46
геральдист
Если печь-с чего начался Барнаул,то почему не Демидов на гербе? Или Ползунов, к примеру?
4.08.2021 15:46
геральдист
Тогда объясните, уважаемый, чем герб, просуществовавший столько лет, теперь не угодил?
Я так понимаю, что это дымидов из печи позлёт.
На не угодить, это типа быть не при годе.
Ужас! Какой-то поминальный герб...
Верните коня!
Печь мрачна и неинформативна!
Возле этого тандыра мангал нарисуйте
не мытьем, так катаньем.... В 2017 году Карлин уже отказывался от идеи изменить герб Барнаула, но тема снова поднимается. Кто-то решил на "ребрендинге" подзаработать или как?
По сравнению с гербами других городов (чего только стоят герб Великого Устюга или Колы и так далее) наш герб отличный. А что конь как часть герба - это есть часть истории, у Самары вообще императорская корона на гербе. Менять не собираются? )
Мусорный ветер
Дым из трубы
Плач природы
Смех сатаны...
Никто не принес столько вреда городу как эти временщики. Ничто не могло изменить герб города, ни закрытие завода, ни революция, ни контреволюция 91, ни создание и упразднения сибирского края и прочие территориальные изменения. Но "крепкие хозяйственники" в скобочках эффективные менеджеры, смогли.
Кто-нибудь видел сереброплавильную печь? Думаю что никто. Тогда почему утверждают, что на гербе изображена именно она? Как выглядит лошадь (конь), всем понятно. Пригласи любого человека, которому не объясняли, что нарисовано на гербе и он скажет, что какая-то фигня, ребус для отгадывания. Не должны так изображаться гербы, есть же целая наука, которая говорит, как должен выглядеть герб. Те, которые решили его поменять, хоть немного читали об этом?
Оказалось, что это одна из самых злободневных тем.
Так нам с этим гербом жить, может на века!
На гербе должен быть мужик с шестеренкой. Всё.
заводы будут судя по эскизам-трубы дымят..-это и есть трудовая наша слава.
Отстаньте от стмволики, это история.
Заняться больше нечем? Проблем в городе нет, да?