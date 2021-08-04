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Опубликованы первые эскизы нового герба Барнаула

, ИА "Амител"
На нём не будет "серебряного коня", но останется сереброплавильная печь

Председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России, кандидат исторических наук Сергей Неверов показал несколько эскизов нового герба Барнаула. Их опубликовал "Вечерний Барнаул".

Как Неверов рассказал изданию, организация вместе с Алтайским отделением Сибирской коллегии давно разрабатывают гербы для районов Алтайского края, а с геральдикой краевой столицы они готовы работать бесплатно.

Согласно исторической информации, гербы могут существовать в трёх видах: большом, или парадном, среднем и малом. Парадный российский герб, в частности, применялся на печатях при подписании указов императора, на рядовых же документах изображался простой, то есть малый герб.

"В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь как действительно исторический символ города. Предлагаем добавить специально разработанную для административных центров пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба", – сказал он.

Разработчики готовы выполнить не только простой, но и средний или парадный герб, куда добавляются лента с наградой города – орден Октябрьской революции и щитодержатели, то есть тот же серебряный конь или колосья пшеницы. При этом на стеле "Город трудовой доблести" будет уже обновлённый герб.

Напомним, власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него серебряного коня. Геральдический совет при президенте России много лет пытался заставить администрацию города решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.08.2021 13:41
Виктор

А совсем уйти от прежнего никак? Чтобы герб символизировал будущее или хотя бы настоящее.

Для справки: Барнаульский сереброплавильный завод закрыт в 1893 году

4.08.2021 13:48
- гость -

Верните коня

4.08.2021 13:49
- гость -

Песь надо разрушенную, что бы рекально отражало современную картину городской промышленности

4.08.2021 13:53
- гость -

Сереброплавильного завода 140 лет уже нет. Зато построили крематорий. Видать главное изображение на гербе города Барнаула будет именно он.

4.08.2021 13:57
- гость -

Чем конь-то помешал? Пусть бы было.

4.08.2021 13:59
- гость -

Халтура чистой воды. Не старались. Примитив и шляпа.

4.08.2021 13:59
- гость -

Коня нельзя убирать. Это будущее!

4.08.2021 14:01
- гость -

Дорого-богато

4.08.2021 14:01
- гость -

Эти эскизы халтурой воняют, гнать таких творцов

4.08.2021 14:04
- гость -

В топку такой герб Барнаула! Конь лучше чем печь!!!

4.08.2021 14:06
- гость -

не смогли мы мы сохранить исторический символ города - сереброплавильную печь.

4.08.2021 14:10
Лёха

Пришёл, говорит: "Я сын рыбака и уда исстари вот".

4.08.2021 14:11
Митенька ржевский

Поиграйте цветами- поиграли, а кто шрифтами играть будет? А символизм вот только такой- направо пойдёшь в гору навозу попадешь, налево пойдёшь- в кучу дерьма наступишь? Что это за кучки рядом с крематорием?

4.08.2021 14:11
- гость -

Нужно все убрать и нарисовать торговый центр

4.08.2021 14:12
- гость -

Скоро будет статья про мемы на новый герб: герб с Марией Ра, с сеятелем, с мэром, с отсутствующими освещением и тротуарами на Ядринцева, с московскими трамваями и т.п.

4.08.2021 14:13
Fkt

самый актуальный вопрос. А по сути 90% жителей вообще все равно есть там конь и печка или нет. Не в конях счастье

4.08.2021 14:13
- гость -

Гость 14:12, герб с торговыми центрами забыли

4.08.2021 14:15
Митенька ржевский

Да, и на кой бес нам пятизубая корона? Называемая "стенная корона" У нас тут что, Алтайское княжество и крепость действующая есть? Или так, для понту, как хачики на шестёрку антенны вешали?

4.08.2021 14:16
Митенька ржевский

Вот мой вариант герба. На нём изображено то, чего нет (оосвещение, тротуары, честнеые чиновники, непьщий мер, и т.п.) См. ниже.

4.08.2021 14:20
- гость -

Гость 14:12, про Ядринцева снова тут )))

4.08.2021 14:25
Гость

Интересно,как люди в геральдисты попадают? Сами себя так называют и всё?

4.08.2021 14:26
- гость -

Конь символизировал то, что Алтай в составе сибирской губернии со столицей в Томске. У Томска конь в гербе.
Этого нет уже столько же сколько и сереброплавильного завода. Поэтому убирать надо обоих. Можно сделать бабу с клюшкой. Будет символизировать очень мощный вид спорта в барнауле - женский хоккей на траве. Тренер команды "Коммунльщик" даже тренировал сборную России на олимпиаде. Помойму красиво будет. Зеленый фон и на этом фоне девчушка с клюшкой

4.08.2021 14:30
- гость -

Печи реально же нет, как и связи с Томской губернией. Где логика?

4.08.2021 14:32
- гость -

А че колос то такой убогий? Цвета конечно жесть, желтый дым, это кого там жгут?

4.08.2021 14:39
- гость -

ну и где мемы?

4.08.2021 14:42
- гость -

лучше скажите сколько бабла попилили на всем этом

4.08.2021 14:42
Митенька ржевский

Насчёт цвета дыма- белый дым, а точнее, пар- символ Заринска, а жёлтый дым- символ Новокузнецка. Кто тбыл на КМК, подтвердит.

4.08.2021 14:43
Митенька ржевский

Поэтому остаётся только пивнушка и гадящая и одновременно лаящая собака вместо коня. Идея давняя, на рекпортале уже обкашливалась.

4.08.2021 14:48
Гость

Похоже,геральдисты учились вместе со скульптором "пилорамы".

4.08.2021 14:50
- гость -

Можно море на Молодежный Ядринцева разместить

4.08.2021 14:52
- гость -

козьи тропы на заснеженных тротуарах.

4.08.2021 14:54
Лёха

Гость 14:25
Через историков Неверовых в основном)

4.08.2021 14:58
Гость

14:54
И литераторов Овсиевских, он забыл добавить.

4.08.2021 14:59
Гость

Что конь не при чем, что печь, символ солнышко торговой сети один выход

4.08.2021 15:00
Гость

А история она и так не сохранена, исторический центр испорчен до нельзя

4.08.2021 15:03
- гость -

пусть просто нарисуют мужской член - этот символ отражает истинное положение дел в Барнауле...

4.08.2021 15:04
Виктор

Оказалось, что это одна из самых злободневных тем. По количеству комментариев превзошла заточение девочки под Бийском в 15 раз

4.08.2021 15:07
Никита

В итоге утвердят ту, что с короной. Ради неё в действительности всё затевалось. А не из-за коня.

4.08.2021 15:11
Софья

Наконец-то проблемы закончились в городе, в частности сделали освещение и тротуары на Ядринцева, можно герб менять

4.08.2021 15:13
- гость -

Ничего НЕ НАДО менять!!!!!
Оставьте прежний герб, Иваны, не помнящие родства!

4.08.2021 15:18
- гость -

Предлагаю каждый год менять гербы!
Членам-геральдистам назначить зарплату в 300 тысяч в месяц.
Это увеличит среднюю зарплату в крае!
Чиновники за это получат премии, что снова повысит доход жителей края!
Так и вылезем из зарплатной ямы

4.08.2021 15:19
Гость

15:04 это не только тема номер один для меня, то проблема и боль, на которую смотреть не хочется, наверное приезжим что населяют уже полгорода вообще до фени что где строят, что меняют, а мне как коренному жителю города весь беспредел глаз режет, если бы не обстоятельства тоже уже бы уехали отсюда как большинство знакомых, уехали и не видели всего безобразия

4.08.2021 15:20
- гость -

Это не печь, это крематорий!

4.08.2021 15:20
- гость -

Кирилла и Мефодия уже нет.
Где комитет по замене устаревших букв?
Почему не видно результатов их работы?
За что они зарплату получают?

4.08.2021 15:26
- гость -

Была задача убрать коня, коня убрали, была задача добавит колос, добавили. Все четко. А по сути, хоть город переименуйте, ничего не изменится

4.08.2021 15:26
- гость -

Сову вместо коня нарисуйте, до коня символом сибири была сова.
красный цвет уберите.

4.08.2021 15:33
- гость -

Тоже захотел работать геральдистом. Это мощно.

4.08.2021 15:35
Иван

Вступайте в Лигу "Экспертов"!

Лозунг:
Эксперты!
Всегда дадут нужный совет!
Хороший он или нет, узнаем через несколько лет!

4.08.2021 15:40
- гость -

4.08.2021 15:35
Иван

а если все советы берутся другими и выдаются скорее всего за свои, то что?

4.08.2021 15:43
Человек разумный

Других-то проблем в городе нет... Поменяют герб, это приведет к смене табличек, бланков, удостоверений и т.д. Благо, бюджет профицитный... Хоть куда-то деньги потратят

4.08.2021 15:45
- гость -

На гербе должны быть символы не физически существующие/существовавшие - а символы его духа, истории, морали, стремления и т.п. и т.д.
Например у города-героя Москвы греб с изображением Георгия Победоносца, поражающего змея. Что, он действительно когда-то в однатыща каком-то году змея колол возле стен Кремля? Поэтому он на красном фоне и изображён...
Примитив какой-то предлагают провинциальный.
Была двести лет назад печка - не ну а че, давайте печку забубеним. И - ИСТОРИЯ.

4.08.2021 15:46
геральдист

Есть правила геральдики, о которых комментаторы выше похоже не знают. И без этих знаний в геральдисты не берут, как этого некоторые тут хотят. Из-за своей необразованности предлагают всякую чушь. Предложенные эскизы соответствуют всем правилам геральдики, Печь - это символ того с чего начался Барнаул. Те, кто ее хочет убрать, пусть например откажутся от своих предков, тогда мож поймут, зачем она нужна на гербе.

4.08.2021 15:56
- гость -

4.08.2021 15:46
геральдист
_
С чем ассоциируется печь? У человека, который смотрит на Барнаульский герб первый раз?
Ещё понять надо, что это печь...

4.08.2021 15:57
Виктор

4.08.2021 15:46
геральдист

А как получилось, что в ельцинские времена многие города поотказывались от советских гербов и повозвращались к царским? От этого можно было отказаться, сохранив советский герб, или делалось в принудительном порядке?

4.08.2021 15:57
- гость -

Гость 15:43, ещё 291 год тогда ждать тротуара и освещения на Ядринцева?

4.08.2021 16:06
- гость -

Предлагаю в гербе запечатлеть аэропорт как хороший вариант выхода из местной разрухи.

4.08.2021 16:06
- гость -

Геральдисты сами себе напридумывали правил и ходят напыщенными и типа умными.
Не трожьте историю!
Создайте свое, чем будут веками тысячелетиями гордиться потомки, раз такие умные.

4.08.2021 16:07
- гость -

4.08.2021 15:46
геральдист

Дым похож на летящее привидение.

4.08.2021 16:09
- гость -

Геральдистам всея Руси

вы там между собой гербами меряйтесь, а то что есть, оставьте в покое

4.08.2021 16:17
Гость

4.08.2021 15:46
геральдист
Если печь-с чего начался Барнаул,то почему не Демидов на гербе? Или Ползунов, к примеру?

4.08.2021 16:21
- гость -

4.08.2021 15:46
геральдист

Тогда объясните, уважаемый, чем герб, просуществовавший столько лет, теперь не угодил?

4.08.2021 16:37
Лёxa

Я так понимаю, что это дымидов из печи позлёт.
На не угодить, это типа быть не при годе.

4.08.2021 16:38
- гость -

Ужас! Какой-то поминальный герб...

4.08.2021 16:52
Местный

Верните коня!
Печь мрачна и неинформативна!

4.08.2021 17:12
- гость -

Возле этого тандыра мангал нарисуйте

4.08.2021 17:19
- гость -

не мытьем, так катаньем.... В 2017 году Карлин уже отказывался от идеи изменить герб Барнаула, но тема снова поднимается. Кто-то решил на "ребрендинге" подзаработать или как?
По сравнению с гербами других городов (чего только стоят герб Великого Устюга или Колы и так далее) наш герб отличный. А что конь как часть герба - это есть часть истории, у Самары вообще императорская корона на гербе. Менять не собираются? )

4.08.2021 17:24
- гость -

Мусорный ветер
Дым из трубы
Плач природы
Смех сатаны...

4.08.2021 17:35
- гость -

Никто не принес столько вреда городу как эти временщики. Ничто не могло изменить герб города, ни закрытие завода, ни революция, ни контреволюция 91, ни создание и упразднения сибирского края и прочие территориальные изменения. Но "крепкие хозяйственники" в скобочках эффективные менеджеры, смогли.

4.08.2021 18:16
- гость -

Кто-нибудь видел сереброплавильную печь? Думаю что никто. Тогда почему утверждают, что на гербе изображена именно она? Как выглядит лошадь (конь), всем понятно. Пригласи любого человека, которому не объясняли, что нарисовано на гербе и он скажет, что какая-то фигня, ребус для отгадывания. Не должны так изображаться гербы, есть же целая наука, которая говорит, как должен выглядеть герб. Те, которые решили его поменять, хоть немного читали об этом?

4.08.2021 18:30
- гость -

Оказалось, что это одна из самых злободневных тем.

Так нам с этим гербом жить, может на века!

4.08.2021 18:37
васякот

На гербе должен быть мужик с шестеренкой. Всё.

4.08.2021 19:39
гость

заводы будут судя по эскизам-трубы дымят..-это и есть трудовая наша слава.

4.08.2021 19:58
- гость -

Отстаньте от стмволики, это история.
Заняться больше нечем? Проблем в городе нет, да?

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