"Работа предстоит напряжённая". 267 аварийных домов расселят в Алтайском крае до 2023 года

В Алтайском крае за полтора года расселят 267 аварийных домов. Это амбициозная, но вполне выполнимая задача, уверен региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. По его словам, на расселение опасных домов направят более 4 млрд рублей. Их регион "заслужил", своевременно выполняя обязательства по программе.

План "Расселение"

За восемь лет – с 2009 по 2017 год – в Алтайском крае расселили 804 многоквартирных аварийных дома, в которых проживали более 17 тысяч человек.

До 2024-го в крае по нацпроекту "Жильё и городская среда" предстоит расселить 267 домов (104,57 тыс. квадратных метров), получивших статус "опасных" до 1 января 2017 года. Сейчас в них проживают 5810 человек.

По словам Ивана Гилева, регионы выполняют план по расселению с опережением графика. До конца 2021 года краю была поставлена задача расселить 43,8 тыс. квадратных метров жилья, однако за семь месяцев уже расселено 49,06 тыс. "квадратов", в которых проживали более 3 тыс. человек.

Опережение графика позволило региону получить дополнительно 4 млрд рублей от правительства и выполнить программу на полтора года раньше.

"Понимая социальную важность программы, правительство России приняло решение увеличить её финансирование. 37 субъектов, которые своевременно выполняют показатели, получили возможность зайти на "ускоренную" реализацию проекта. Сейчас от районов края уже собраны заявки, в ближайшее время будет подписано соглашение о переходе на единый этап 2020-2023 с финансированием 2,4 млрд рублей. За этот период в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Первомайском районе придётся расселить 58,6 тыс. квадратных метров: это 163 многоквартирных дома, в которых проживают 3732 человека. Работа предстоит напряжённая, но надеемся, что мы выполним все показатели", – отмечает Иван Гилев.

Дом вроде бы есть, а вроде нет

Земельные участки, на которых находились аварийные дома, чаще всего становятся площадками для нового строительства, заметил Иван Гилев. Однако далеко не все "бараки", в которых уже не живут люди, удаётся оперативно снести: нередко здания стоят пустыми годами.

"Все аварийные дома муниципальные образования должны снести, земля под ними вовлекается в жилищный оборот и городскую архитектуру. Это площадки под новое жилищное строительство. Сейчас около 100 домов находятся в процессе расселения. На первый взгляд цифра кажется большой, но в доме может быть одна-две квартиры, которые находятся в судах, поэтому фактически дом считается не расселённым", – объясняет Гилев.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уточняет, отслеживает ли Минстрой судьбу жильцов, которые стали участниками программы: "Дом расселили, выплатили компенсации, судьбу людей, которым выдали деньги, кто-то отслеживает? Есть эта информация?"

Однако Минстрой такой статистики не ведёт, отвечает Иван Гилев:



"По первому этапу программы (который был реализован с 2009 по 2017 год, – прим. ред.) жильцам аварийных домов предоставляли квартиры, для них строили новое жильё. Там было много проблем. Поэтому с 2017 года решено использовать другой механизм. Сейчас, учитывая новые возможности, в рамках второго этапа собственникам предлагают компенсации".