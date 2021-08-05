В Барнауле полицейские во время патрулирования поймали мужчину с 1,4 кг марихуаны

Около полутора килограммов марихуаны полицейские изъяли у жителя Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ходе патрулирования полицейские заметили мужчину, который нёс в руках растительное вещество зелёного цвета. По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 1,4 кг", – говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Он пояснил, что сорвал запрещённые растения в поле и намеревался хранить для личного потребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере".