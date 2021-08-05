Два торговых центра "заминировали" в Барнауле в четверг, 5 августа. Речь идёт о ТЦ "Пионер" и ТЦ "Юбилейный", сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

"Неизвестный сообщил, что по адресу Пионеров, 13б, в ТЦ "Юбилейный" в туалете заложена бомба. Будет производиться эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ", – говорится в сообщении.

В расположенном по соседству ТЦ "Пионер" также идёт эвакуация, отмечают в сообществе. Там тоже якобы поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На месте работают спецслужбы.

Обновлено. В пресс-службе краевого главка МЧС подтвердили, что информация о минировании отрабатывается. По данным ведомства, из ТЦ "Пионер" вывели 700 человек, в том числе 150 детей. Из "Юбилейного" также эвакуируют посетителей.