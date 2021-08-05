Два торговых центра "заминировали" в Барнауле в четверг, 5 августа. Речь идёт о ТЦ "Пионер" и ТЦ "Юбилейный", сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
"Неизвестный сообщил, что по адресу Пионеров, 13б, в ТЦ "Юбилейный" в туалете заложена бомба. Будет производиться эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ", – говорится в сообщении.
В расположенном по соседству ТЦ "Пионер" также идёт эвакуация, отмечают в сообществе. Там тоже якобы поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На месте работают спецслужбы.
Обновлено. В пресс-службе краевого главка МЧС подтвердили, что информация о минировании отрабатывается. По данным ведомства, из ТЦ "Пионер" вывели 700 человек, в том числе 150 детей. Из "Юбилейного" также эвакуируют посетителей.
Комментарии
Откуда в четверг посреди бела дня 700 человек в ТЦ?
продавцы и охранники
5.08.2021 16:26
Виктор
Народ в отпуске, студенты на каникулах. Крым с белокурихой мало кто потянет))
Спасателям положена премия в таких случаях?
5.08.2021 16:26
Виктор
а у нас что всеобщая трудовая повинность? пенсионеры, отпускники, школота, студенты, домохозяйки и просто забежавшие в минуту отдыха с работы в ТЦ, ну и плюс работники ТЦ.
Витюня, пиши лучше про то, как по черепу восстанавливают морду лица и ищут по базам потеряшек.
Ну 700 человек при населении города в 700 000! Каждый тысячный барнаулец в этот недобрый час зависал там...
5.08.2021 16:38
Виктор
Витя, в Брн не было ни когда 700000 населения
5.08.2021 16:45
- гость -
Ну ок, каждый тысячепятый или тысячевосемнадцатый барнаулец в этот недобрый час отоваривался либо развлекался в этом торгово-развлекательном центре в разгар четверга
Каждый тысячный барнаулец в этот недобрый час зависал там...
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включая стариков и младенцев - и это довольно много
5.08.2021 16:57
Виктор
как же развлекают балбесы вроде тебя... в пионере размещено 182 шаражки. представь количество работников ленты?
иногда лучше пожуй ногти, прежде чем клавиатуры коснуться.
5.08.2021 16:59
гiсть
Ну если даже у изнасилования на Сулиме ! в 3 часа ночи ! нашлись очевидцы, то наверное, не так уж и странно, что в ТЦ в любой момент времени в совокупности находятся тысячи людей...
5.08.2021 16:45
- гость -
Витя, в Брн не было ни когда 700000 населения
А это сложный вопрос. Добавь понаехавших со всего АК, убавь поуехавших в нерезиновую и др города