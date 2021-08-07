Стало известно о состоянии певицы МакSим после выхода из комы

Певица МакSим полностью пришла в себя. Она активно общается с медицинским персоналом, сообщили в официальной группе исполнительницы "ВКонтакте".

"Нормальный человек в чётком, ясном сознании, смеётся и шутит. Всё помнит, память отличная, все функции организма в порядке", – говорится в сообщении.

Напомним, что Марину Абросимову (так на самом деле зовут певицу) госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение лёгких составляло около 40%. Через несколько дней ей стало хуже, 25 июня у МакSим обнаружили более 70% поражения лёгких и низкую сатурацию. Врачи ввели её в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

3 августа стало известно, что певица пришла в себя. Тогда врачи отключили её от искусственной вентиляции лёгких и она начала дышать с помощью кислородной маски.