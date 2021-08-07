Эксперт рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

Руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал о выявлении в России суперраспространителя коронавируса. Россиянин заразил SARS-CoV-2 сразу 1,5 тысячи человек.

Как объяснил учёный, по статистике один пациент с COVID-19 при инфицировании стандартным вариантом COVID-19 заражает от двух до трёх человек, при дельта-штамме – от пяти до шести. Суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа людей.

"Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идёт в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей", – отметил Семёнов в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что вклад суперраспространителей в развитие пандемии достаточно велик.