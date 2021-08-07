Эксперт рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

Руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов рассказал о выявлении в России суперраспространителя коронавируса. Россиянин заразил SARS-CoV-2 сразу 1,5 тысячи человек.
Как объяснил учёный, по статистике один пациент с COVID-19 при инфицировании стандартным вариантом COVID-19 заражает от двух до трёх человек, при дельта-штамме – от пяти до шести. Суперраспространитель же может инфицировать значительно больше среднего числа людей.
"Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идёт в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей", – отметил Семёнов в разговоре с ТАСС.
Он подчеркнул, что вклад суперраспространителей в развитие пандемии достаточно велик.
Комментарии
Я хочу такую работу - обниматься и целоваться целый день!
Интересно— КАК?
Фото в студию.
Как? Посчитали, что не больше, ни меньше, а именно 1,5 тысячи человек! Первых, кто заболел, посчитать не могли на заре пандемии. Цепочки передачи не могли выстроить. А тут, надо же, до чего дошёл прогресс! Неужели он обнял и поцеловал на работе 1,5 тысячи человек? Порой читаешь, бред и диву даёшься!
Ну и как они это выяснили? Бред какой-то. Как можно со 100% уверенностью говорить такое?
7.08.2021 21:52
- гость -
Переживаешь, что целовался с ним?