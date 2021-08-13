"Росводоканал Барнаул" ведёт капитальный ремонт скважины в посёлке Лесном

Капитальный ремонт артезианской скважины начали в пригородном посёлке Лесном. Подрядчик барнаульского водоканала приступил к работам, которые значительно улучшат качество воды в населённом пункте.
"В прошлую пятницу подрядчик приступил к работам. Контракт заключён на полтора месяца с учётом приёмки объекта и подписания документов. Сами работы будут длиться две-три недели. На обновлённой скважине будет установлен более мощный насос, который существенно увеличит производительность. Технологические специалисты водоканала будут контролировать ход строительно-монтажных работ", – пояснил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
По словам гендиректора водоканала, неудобств от проводимых работ граждане не почувствуют. Для завершения ремонта и подключения скважины к системе водоснабжения воду отключат всего на несколько часов в ночное время, заранее предупредив жителей.
Работы по улучшению системы водоснабжения в посёлке Лесном барнаульский водоканал и администрация города запланировали ещё в прошлом году. Договорились, что ресурсоснабжающая организация за свой счёт проводит капремонт артезианской скважины, а администрация за счёт бюджета ремонтирует водонапорную башню.
ООО "Барнаульский водоканал"
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Комментарии
Дожили. С водой проблемы
Похоже, что эту новость будут сообщать каждый день. Непонятно, почему тариф под сотню рублей за куб, а деньги на капремонт из бюджета города.
Потому что воры и бездельники,
13.08.2021 12:03
гость что за предъявы? вообще то мы тоже город. И налоги платим ровно так же как город, почему мы должны пить непригодную воду а вы в скворешниках нормальную? Чем вы лучше нас?
А тариф под сотню не потому, что жители воду пьют коричневую, а потому, что пиджаков слишком дофига, даже глядя на фото сразу видно сколько бездарей собралось. Один главней другого, а работяги за кадром