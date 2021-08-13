"Росводоканал Барнаул" ведёт капитальный ремонт скважины в посёлке Лесном

Капитальный ремонт артезианской скважины начали в пригородном посёлке Лесном. Подрядчик барнаульского водоканала приступил к работам, которые значительно улучшат качество воды в населённом пункте.

"В прошлую пятницу подрядчик приступил к работам. Контракт заключён на полтора месяца с учётом приёмки объекта и подписания документов. Сами работы будут длиться две-три недели. На обновлённой скважине будет установлен более мощный насос, который существенно увеличит производительность. Технологические специалисты водоканала будут контролировать ход строительно-монтажных работ", – пояснил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

По словам гендиректора водоканала, неудобств от проводимых работ граждане не почувствуют. Для завершения ремонта и подключения скважины к системе водоснабжения воду отключат всего на несколько часов в ночное время, заранее предупредив жителей.

Работы по улучшению системы водоснабжения в посёлке Лесном барнаульский водоканал и администрация города запланировали ещё в прошлом году. Договорились, что ресурсоснабжающая организация за свой счёт проводит капремонт артезианской скважины, а администрация за счёт бюджета ремонтирует водонапорную башню.