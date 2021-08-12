Дети в алтайском райцентре остались без школы из-за проливных дождей

Администрации Угловского района приходится оперативно решать проблему со зданием местной школы, которую затопило из-за сильных дождей. Об этом сообщает "Банкфакс".
В образовательном учреждении шёл капитальный ремонт кровли. Рабочие сняли часть покрытия, и двухдневный дождь затопил все три этажа здания. До 1 сентября привести школу в порядок не успеют.
Председатель районного комитета по образованию и делам молодёжи Марина Леонова рассказала, что пока около 700 детей будут учиться в две смены в здании начальной школы.
Теперь администрации Угловского района нужно найти деньги, чтобы ликвидировать все повреждения, нанесённые стихией.
Отмечается, что с подрядчиком, проводившим ремонт кровли, был заключён контракт на 11,6 миллиона рублей. Закончить работы должны были до 20 августа, но из-за дождей местной администрации придётся доделывать не только крышу, но и искать деньги на косметический ремонт.
Пока местные власти не решили, где изыскать средства.
Комментарии
Чудесно. Прогноз погоды для кого делают?
В свое время в организации была котельная Отапливали производство и жилье. Заканчивался отопительный сезон сразу начинали ремонт оборудования и сетей и только потом в отпуск. Все лето дожди не идут.
Подрядчик возместит ущерб?
Обидно, что из- за глупости детки страдают