Дети в алтайском райцентре остались без школы из-за проливных дождей

Администрации Угловского района приходится оперативно решать проблему со зданием местной школы, которую затопило из-за сильных дождей. Об этом сообщает "Банкфакс".

В образовательном учреждении шёл капитальный ремонт кровли. Рабочие сняли часть покрытия, и двухдневный дождь затопил все три этажа здания. До 1 сентября привести школу в порядок не успеют.

Председатель районного комитета по образованию и делам молодёжи Марина Леонова рассказала, что пока около 700 детей будут учиться в две смены в здании начальной школы.

Теперь администрации Угловского района нужно найти деньги, чтобы ликвидировать все повреждения, нанесённые стихией.

Отмечается, что с подрядчиком, проводившим ремонт кровли, был заключён контракт на 11,6 миллиона рублей. Закончить работы должны были до 20 августа, но из-за дождей местной администрации придётся доделывать не только крышу, но и искать деньги на косметический ремонт.

Пока местные власти не решили, где изыскать средства.