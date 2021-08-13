Стихийную свалку в частном секторе Бийска убрали после обращения пенсионерки к Путину

Стихийную свалку, которая образовалась в частном секторе Бийска, ликвидировали после обращения местной жительницы к президенту, сообщает "Толк". Женщина пожаловалась на мусор возле дома на улице Захара Двойных, 12, который копился годами и превратился в огромную свалку.

Также пенсионерка выразила недовольство тем, что за зданием мирового суда на Куйбышева, 106, растёт конопля и потребовала её выкосить. О письме Путину узнали общественники ОНФ и взяли вопрос на контроль.

Мэрия Бийска отчиталась о ликвидации свалки на странице администрации города в Instagram.

10 августа на место свалки выехали специалисты управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. Эксперты оценили ситуацию и уже на следующий день устранили проблему.

Как уточнили amic.ru в прокуратуре Алтайского края, они тоже провели свою проверку. Но нарушения были устранены не в полном объеме. Администрации еще предстоит провести борьбу с коноплей. Ведомство держит этот вопрос на контроле.

Ранее пенсионерка рассказала газете "Бийский рабочий", что ещё два года назад свалку на улице Захара Двойных, 12, пытались засыпать трактором, но что-то пошло не так. Гора мусора продолжала расти, и тогда в администрации города решили провести проверку, после которой сообщили, что свалку не обнаружили. При этом пожилым людям предложили самостоятельно провести субботник во дворе и пообещали предоставить технику для вывоза мусора. Такое предложение, вероятно, не устроило женщину. Отдельно бийчанка обратила внимание на огромные заросли конопли. За забором мирового суда на улице Куйбышева, 106, вдоль пешеходной дорожки вместе с сорняками растёт запрещённое растение, но внимание на него никто не обращает.