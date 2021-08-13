Стихийную свалку в частном секторе Бийска убрали после обращения пенсионерки к Путину

Стихийную свалку, которая образовалась в частном секторе Бийска, ликвидировали после обращения местной жительницы к президенту, сообщает "Толк". Женщина пожаловалась на мусор возле дома на улице Захара Двойных, 12, который копился годами и превратился в огромную свалку.
Также пенсионерка выразила недовольство тем, что за зданием мирового суда на Куйбышева, 106, растёт конопля и потребовала её выкосить. О письме Путину узнали общественники ОНФ и взяли вопрос на контроль.
Мэрия Бийска отчиталась о ликвидации свалки на странице администрации города в Instagram.
10 августа на место свалки выехали специалисты управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. Эксперты оценили ситуацию и уже на следующий день устранили проблему.
Как уточнили amic.ru в прокуратуре Алтайского края, они тоже провели свою проверку. Но нарушения были устранены не в полном объеме. Администрации еще предстоит провести борьбу с коноплей. Ведомство держит этот вопрос на контроле.
Ранее пенсионерка рассказала газете "Бийский рабочий", что ещё два года назад свалку на улице Захара Двойных, 12, пытались засыпать трактором, но что-то пошло не так. Гора мусора продолжала расти, и тогда в администрации города решили провести проверку, после которой сообщили, что свалку не обнаружили. При этом пожилым людям предложили самостоятельно провести субботник во дворе и пообещали предоставить технику для вывоза мусора. Такое предложение, вероятно, не устроило женщину. Отдельно бийчанка обратила внимание на огромные заросли конопли. За забором мирового суда на улице Куйбышева, 106, вдоль пешеходной дорожки вместе с сорняками растёт запрещённое растение, но внимание на него никто не обращает.
Комментарии
К сожалению на сегодня в стране это единственный способ решить проблемы- обратиться к президенту.
Значит он один работает, а остальная власть только пилит.
13.08.2021 12:39
- гость -
Значит он параноик, раз желая контролировать всё в этой стране, выстроил за 20 лет систему где без него не могут мусор с улицы убрать. Это уже не президент, а завхоз. Он упростил систему управления, сделав её недееспособной. Он хотел чтобы у него вся страна "с руки ела", он этого и добился. Обратная сторона этого контроля, в том числе мусор на улицах который некому убирать. Все ждут что скажет "барин".
А мысль, что страна оказалась во власти глобалистов через банки, которые не дают развиваться бизнесу своими высокими ставками , а он один противостоит этой системе , боре в голову не заходит ?
13.08.2021 12:39
- гость - значит плохо работает наш президент, если без его прямого указания никто ничего не делает, а только создают видимость бурной деятельности. даже мусор не могут вывезти. это позорище, не?
13.08.2021 12:53
- гость -
Повторю ещё раз для тупых. В мире существует единый набор финансовых и экономических инструментов с помощью которых руководство той или иной страны строи то что считает нужным. Если Китай, Южная Корея, Япония, Германия и многие другие построили высокотехнологичные экономики, то РФ, Нигерия, Венесуэла решили стать сырьевыми придатками. И никакие глобалисты не несут за это ответственность.
Когда ты в магазине покупаешь молоток и вместо того чтобы использовать его в постройке дома, проламываешь им головы случайным прохожим в подворотне, виноват именно ты а не магазин и не производитель этого молотка. Зашла тебе в голову эта ясная суть?
Не понимаешь ты в экономике боря, про финансовые инструменты своим детям сказочки рассказывай, и особо как руководство строит что то там... аха.
13.08.2021 13:09
АБОРИГЕН
Повторю ещё раз для тупых.
и как сказал президент, кто как обзывается , так сам и называется
учи матчасть
13.08.2021 13:13
- гость -
Иди телевизор смотри, "новости" наверное скоро. Больше тебе природа не дала.
1309.респект
Бездельников и воров на всех уровнях гнать с волчьим билетом.
Опять совок абориген вылез, опять советует что кому делать, кому телевизор смотреть, обозвав кого-то тупым советует подучиться. Совок он и есть совок. Не может из себя его выдавить, хотя советует другим этим заняться.
13.08.2021 14:56
- гость -
Что, продрало тебя, анон? То то же. Сидите тут дремите, не приходя в сознание.
Не только совок абориген, а ещё просто глупый, никчёмный комментатор, которому дай всё и всех покритиковать, а он тут пушистый и с нимбом.
Если дела не делаются без привлечения начальства - значит исполняющие органы и местные начальства - не дееспособны. Значит нужно менять.
13.08.2021 15:13
krash
А кто их сделал недееспособными? Это самое начальство и надо менять и систему заодно.
Не могут же быть по всей стране на местах недееспособные? Дело в неправильном формате который спускается сверху по выстроенной вертикали.
13.08.2021 15:39
АБОРИГЕН
Даешь навальненка в президенты, уж он-то наведет порядок. Чиновники воровать перестанут и начнут работать на благо народа!
Вот в 90-е пришли в экономику вот такие местячковые ванючки конгломераты как боря, так с тех пор экономику нашу поднять не можем после их лихих нововведений.
А тоже себя мнили глыбами.
И удивительное дело среди стран восточной европы ни нашлось крутых деятелей которые взяли финансовый инструмент и вырвались бы в лидеры. Наверное все нетотягивают до уровня аборигена