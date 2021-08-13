Томенко сказал, Франк сделает. Восемь аварийных домов снесут в Барнауле

Восемь аварийных многоквартирных домов в ближайшее время снесут в Барнауле, сообщает "Алтайская правда". Проект сноса объектов разработает компания из Башкортостана ООО "Энергопроектинновации". Она стала победителем тендера, снизив первоначальную стоимость аукциона с одного миллиона до 280 тысяч рублей.
В список вошли следующие объекты:
- ул. Папанинцев, 179а;
- ул. Мало-Олонская, 29;
- ул. Главная, 2;
- ул. Силикатная, 7;
- ул. Привокзальная, 17;
- ул. Анатолия, 146;
- ул. Карла Маркса, 66;
- ул. Кутузова, 12.
Как ранее сообщал amic.ru, проблему сноса аварийных домов, которые уже расселили, 4 августа затронул на совещании в правительстве региона губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Среди докладчиков был и мэр Барнаула Вячеслав Франк. Глава региона поставил задачу ускорить снос таких объектов, чтобы в ближайшем будущем на их местах могли построить парки, детские сады или школы.
На следующий день после совещания на портале госзакупок появился вышеупомянутый тендер.
Комментарии
— А Песчаная 178а не такой же ветхий, как Папанинцев 179а?
— Привокзальную 17 жалко. Красивый домик. Найдите в 2Гисе. Можно было отремонтировать и что-то административное сделать
А на Беляева (Поток) в двух расселенных домах творится чер знает что, и пожаров власти не боятся. Пока Томенко не скажет, не снесут.
Строители заплатят деньги за землю и на месте аварийных домов высоточки воткнут.
Ну и замечательно! Молодцы!
Дождались люди!
Парки ли заместо?