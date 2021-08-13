Томенко сказал, Франк сделает. Восемь аварийных домов снесут в Барнауле

Восемь аварийных многоквартирных домов в ближайшее время снесут в Барнауле, сообщает "Алтайская правда". Проект сноса объектов разработает компания из Башкортостана ООО "Энергопроектинновации". Она стала победителем тендера, снизив первоначальную стоимость аукциона с одного миллиона до 280 тысяч рублей.

В список вошли следующие объекты:

ул. Папанинцев, 179а;

ул. Мало-Олонская, 29;

ул. Главная, 2;

ул. Силикатная, 7;

ул. Привокзальная, 17;

ул. Анатолия, 146;

ул. Карла Маркса, 66;

ул. Кутузова, 12.

Как ранее сообщал amic.ru, проблему сноса аварийных домов, которые уже расселили, 4 августа затронул на совещании в правительстве региона губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Среди докладчиков был и мэр Барнаула Вячеслав Франк. Глава региона поставил задачу ускорить снос таких объектов, чтобы в ближайшем будущем на их местах могли построить парки, детские сады или школы.

На следующий день после совещания на портале госзакупок появился вышеупомянутый тендер.