Хакасия получила 133 млн на постройку дороги Абакан – Бийск

Хакасии выделили 133 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на строительство и реконструкцию значимых дорожных объектов. Как сообщает Regnum, деньги пойдут для ускорения создания транспортного коридора из Абакана до Бийска.

76 млн рублей потратят на строительство автодороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску на участке автодороги Вершина Теи – Шора – Изыхгол км 23+130 – км 30+375 в Аскизском районе Хакасии. В этом году специалисты планируют приступить к земляным работам. В целом работы рассчитаны на три года.

Ещё 57 млн направят на реконструкцию автодороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи на участке км 68+210 км 73+000 в Аскизском районе. Сейчас работы ведутся на средства республики. Их планируют завершить в 2022 году.

Напомним, что коридор соединит Хакасию и соседние регионы с опорной дорожной сетью России, а маршрут от Абакана до Бийска сократится с 1200 до 435 км. Кроме того, будет обеспечен прямой выход на Китай и Монголию.

Однако федеральное финансирование проекта приостановилось в 2011 году и до тех пор Хакасия выделяла деньги на строительство из своего бюджета, что значительно замедляло работы.