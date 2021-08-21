Туман и ветер. О погоде в Алтайском крае 21 августа

Суббота, 21 августа, в Алтайском крае пройдёт без осадков, но с порывистым ветром. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.

В районах края температура воздуха составит +15...+20 градусов, местами по западу до +25 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.