Людей из ТЦ Plaza эвакуировали в Барнауле из-за сообщения о бомбе

В торгово-офисном центре Plaza на улице Короленко эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. Информация поступила около полудня в субботу, 21 августа.

Несмотря на выходной день, сотрудники многих офисов находятся на работе, а в самом центре находится крупный фитнес-клуб. Как сообщает "Алтайская правда", люди находятся на парковке, а в здании сейчас работают сотрудники полиции, кинологи и спасатели. Сообщение о бомбе поступило на электронную почту.

Напомним, что ранее 21 августа произошла эвакуация людей из другого торгового центра – "Алтай". По информации из социальных сетей, причиной также стало сообщение о минировании.