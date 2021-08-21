Людей из ТЦ Plaza эвакуировали в Барнауле из-за сообщения о бомбе

В торгово-офисном центре Plaza на улице Короленко эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. Информация поступила около полудня в субботу, 21 августа.
Несмотря на выходной день, сотрудники многих офисов находятся на работе, а в самом центре находится крупный фитнес-клуб. Как сообщает "Алтайская правда", люди находятся на парковке, а в здании сейчас работают сотрудники полиции, кинологи и спасатели. Сообщение о бомбе поступило на электронную почту.
Напомним, что ранее 21 августа произошла эвакуация людей из другого торгового центра – "Алтай". По информации из социальных сетей, причиной также стало сообщение о минировании.
Комментарии
Да уж разошлись бы люди по домам. Зачем они на парковке стоят? Всё равно после такого там сегодня уже ни работать, ни тренироваться кусок в горло не полезет...