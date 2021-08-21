Людей эвакуировали из ТЦ "Алтай" в Барнауле

Из торгового центра "Алтай" на проспекте Космонавтов, 6в, в Барнауле эвакуировали людей. Причина вывода посетителей уточняется.

О происшествии сообщил паблик "Инцидент Барнаул". На фотографии с места видно, что в субботний день в торговый центр пришло достаточно большое количество людей.

UPD. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Аналогичный случай произошёл в ТЦ Plaza.

Напомним, ранее полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров "Пионер" и "Юбилейный" в Барнауле. По данным источника, хулиганом оказался мужчина 1979 года рождения. Помимо торговых центров, он также сообщил о взрывном устройстве в здании УМВД. Мотивы злоумышленника неизвестны, их устанавливают правоохранители.