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Новости

Людей эвакуировали из ТЦ "Алтай" в Барнауле

, ИА "Амител"
Причина вывода посетителей уточняется
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Из торгового центра "Алтай" на проспекте Космонавтов, 6в, в Барнауле эвакуировали людей. Причина вывода посетителей уточняется.

О происшествии сообщил паблик "Инцидент Барнаул". На фотографии с места видно, что в субботний день в торговый центр пришло достаточно большое количество людей.

UPD. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Аналогичный случай произошёл в ТЦ Plaza.

Напомним, ранее полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров "Пионер" и "Юбилейный" в Барнауле. По данным источника, хулиганом оказался мужчина 1979 года рождения. Помимо торговых центров, он также сообщил о взрывном устройстве в здании УМВД. Мотивы злоумышленника неизвестны, их устанавливают правоохранители.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2021 12:40
Виктор

Откуда субботним утром такая толпень? Как будто нет дач, прогулок по городу, встреч с друзьями, каких-то домашних дел...

21.08.2021 12:55
- гость -

21.08.2021 12:40
Виктор

Ну зарплату же дали первый раз за лето. Наконец-то можно купить свеклу и морковку.

21.08.2021 13:56
Гость

Какое вам дело, кто в ТЦ в выходные с утра? Значит надо, кто то там работает, кто то пришёл за покупками , кто то встретился с друзьями. К чему такой вопрос? Вы лично не хотите в ТЦ, ок занимайтесь своими делами, но нечего осуждающие вопросы задавать.

21.08.2021 14:07
макс

кирзачи торчат, хватай бабкин бурито и лопату.

21.08.2021 15:54
гость

Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Аналогичный случай произошёл в ТЦ Plaza

Бандеровцы?

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