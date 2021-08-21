Людей эвакуировали из ТЦ "Алтай" в Барнауле

Из торгового центра "Алтай" на проспекте Космонавтов, 6в, в Барнауле эвакуировали людей. Причина вывода посетителей уточняется.
О происшествии сообщил паблик "Инцидент Барнаул". На фотографии с места видно, что в субботний день в торговый центр пришло достаточно большое количество людей.
UPD. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Аналогичный случай произошёл в ТЦ Plaza.
Напомним, ранее полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров "Пионер" и "Юбилейный" в Барнауле. По данным источника, хулиганом оказался мужчина 1979 года рождения. Помимо торговых центров, он также сообщил о взрывном устройстве в здании УМВД. Мотивы злоумышленника неизвестны, их устанавливают правоохранители.
Комментарии
Откуда субботним утром такая толпень? Как будто нет дач, прогулок по городу, встреч с друзьями, каких-то домашних дел...
21.08.2021 12:40
Виктор
Ну зарплату же дали первый раз за лето. Наконец-то можно купить свеклу и морковку.
Какое вам дело, кто в ТЦ в выходные с утра? Значит надо, кто то там работает, кто то пришёл за покупками , кто то встретился с друзьями. К чему такой вопрос? Вы лично не хотите в ТЦ, ок занимайтесь своими делами, но нечего осуждающие вопросы задавать.
кирзачи торчат, хватай бабкин бурито и лопату.
Причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Аналогичный случай произошёл в ТЦ Plaza
Бандеровцы?