Мошенники придумали схему с "бесплатной пиццей" от лица крупных банков

Мошенники внедрили схему с "бесплатной пиццей" от крупных банков. С помощью имитации рекламной акции злоумышленники пытаются выманить у его клиентов данные для доступа в личный кабинет. Для их получения мошенники создают сайты с использованием брендов как минимум двух крупных банков.

Как сообщает РБК, наибольшее количество поддельных сайтов предлагает пиццу от имени Альфа-Банка. Также некоторые злоумышленники используют бренд "Сбера".

Подобные ресурсы начали появляться в середине июля, и их число продолжает увеличиться практически каждый день – по состоянию на 19 августа существовало более десяти доменных имён, связанных с настоящей "акцией".