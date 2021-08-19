Водитель на спорткаре сбил человека на пешеходном переходе в Алтайском крае

В селе Фирсово Первомайского района водитель на Lexus LC 500 сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.
Снимки с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул". Информация о состоянии пострадавшего и подробностях происшествия уточняется.
Напомним, что в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново, произошло ДТП. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.
По предварительным данным, два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован, также госпитализированы дети погибших – девочки 9 и 16 лет.
Комментарии
Загарин прилетел....
Там пол поселка прав лишить пожизненно надо! Правильно что генерал сел, и теперь пропеллер, так и остальных буйных и агрессивных когда ???? Мало там родственников всемогущего и отставных-руководителей гибдд шников что ли ? За грехи(взятки) которых мы на дорогах расплачиваемся ???
У владельца этой тачки остальной автопарк на нарушения ПДД проверьте - гоняет без правил на своих лексусах и брабусах. Для него ПДД не написано.
Кто водитель.
Возде Магиса на Взлётной часто эта машина стоит.
19.08.2021 12:38
- гость -
Вот 19.08.2021 11:41 гость знает. Но почему-то не назвал
Вчера это желтый лексус на павлике видел.