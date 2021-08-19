Водитель на спорткаре сбил человека на пешеходном переходе в Алтайском крае

В селе Фирсово Первомайского района водитель на Lexus LC 500 сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Снимки с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул". Информация о состоянии пострадавшего и подробностях происшествия уточняется.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново, произошло ДТП. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

По предварительным данным, два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован, также госпитализированы дети погибших – девочки 9 и 16 лет.