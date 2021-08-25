Ростуризм намерен запустить в пилотном режиме классификацию двух новых видов отелей

Ростуризм намерен запустить в 2022 году в пилотном режиме классификацию отелей, работающих по системам "всё включено" и "ультра всё включено", для того чтобы предоставить туристам понимание, на какой спектр услуг они могут рассчитывать при выборе таких средств размещения.

"Будем совершенствовать систему классификации. Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме [классификацию] по отелям "всё включено" и "ультра всё включено". Чтобы турист понимал, что получит", – заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как пишет ТАСС, ведомство собирается совершенствовать систему классификации. Догузова отметила, что это связано с наличием жалоб туристов на качество сервиса в отелях, как правило, привыкших к отдыху на зарубежных курортах, где стандарты системы "всё включено" отличаются от российских.