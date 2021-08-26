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Кандидаты КПРФ выиграли дело о снятии с выборов в Каменский совет депутатов

, ИА "Амител"
Представители "Единой России" настаивали, что коммунисты нарушили процедуру выдвижения кандидатов
Фото: 3ch.ru

Фото: 3ch.ru

Три кандидата от КПРФ, претендовавшие на участие в выборах в Каменский городской совет депутатов, смогли отстоять в суде это право. Об этом сообщила лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

"Три кандидата от партии власти подали иски о снятии трёх кандидатов от КПРФ в Каменский городской совет депутатов, – написала Прусакова на своей странице в Instagram. – По мнению единороссов, наша партия нарушила прописанную в нашем же уставе процедуру выдвижения кандидатов. Однако суд расставил всё на свои места, отказав в иске и подтвердив правильность представленных кандидатами от КПРФ документов".

По её словам, представители "Единой России" подали ещё 10 аналогичных исков. Представительница КПРФ расценила такие действия как "попытку убрать конкурентов".

Ранее Алтайский краевой суд отменил регистрацию кандидата в Госдуму по Барнаульскому округу Виктора Рау. Основанием послужил иск соперника Рау по Барнаульскому округу – справоросса Александра Молотова.

Причиной стало то, что Рау является сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация с недавних пор признана экстремистской. Кандидат от "Яблока" с такой позицией не согласен, утверждая, что закон обратной силы не имеет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.08.2021 16:12
- гость -

Получили едросы "по мордам"!!!

26.08.2021 16:53
гость

О, уже и суд за КПРФ

26.08.2021 16:54
гость

это только начало---Жириновский сбёг не случайно.

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