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Готов дойти до Верховного суда. Барнаульский оппозиционер Рау о снятии с выборов

, ИА "Амител"
"Яблочник" считает, что в отношении него был нарушен принцип "закон обратной силы не имеет". Избирком думает по-другому
Фото: facebook.com/viktor.rau.35

Фото: facebook.com/viktor.rau.35

Кандидат в Госдуму по Барнаульскому округу Виктор Рау, регистрацию которого на выборах отменил Алтайский краевой суд, намерен идти до конца, вплоть до Верховного суда РФ, и отстаивать своё право участвовать в кампании. Ожидается, что на этой неделе Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрит жалобу "яблочника". Если она не будет удовлетворена, Рау подаст кассацию. Об этом amic.ru рассказал сам кандидат.

"Давайте ещё и за Грудинина накажем"

17 августа краевой суд удовлетворил иск соперника Рау по Барнаульскому округу – справоросса Александра Молотова и – отменил регистрацию на думских выборах представителя "Яблока". Причиной стало то, что Рау является сторонником движения "Штабы Навального", а в России эта организация с недавних пор признана экстремистской.

Между тем Рау вначале успешно прошёл регистрацию как на выборах в Госдуму, так и в АКЗС, где он баллотируется по одномандатному округу № 27. Сам кандидат недоумевает, почему его пропустила избирательная комиссия, если он на тот момент уже считался сторонником "экстремистов". "Это всё срежиссировано, была дана команда. До этого меня не трогали и не обращали внимания. Но после в крайизбиркоме сказали: да, действительно, мы что-то не подумали, у нас не было информации", – отметил Рау.

Кроме того, кандидат указывает, что в данном случае нарушен один из основных правовых принципов: "закон обратной силы не имеет". "То есть меня наказывают за то, что случилось ещё задолго до избирательной кампании, когда я выходил на митинги в поддержку Навального. Тогда никто его организации не считал и не объявлял экстремистскими. Теперь же, получается, задним числом меня в этом обвиняют. Ну так я в своё время выходил с пикетами и в поддержку Грудинина, и Бондаренко, давайте ещё и за это накажем. Очень удобно, когда можно найти любой нужный факт из биографии, допустим, трёхлетней давности, и использовать его как аргумент", – высказал свою точку зрения Виктор Рау.

Дело "яблочника" краевой суд рассмотрел достаточно оперативно. 13 августа материалы передали судье Юлии Гончаровой, а 17 августа, на втором по счёту заседании, был объявлен вердикт. "Моё "нарушение" противоречит всем нормам права. В правовом государстве закон не может иметь обратной силы. Нельзя наказывать за деяния, которые не были незаконными на момент их совершения", – говорит кандидат от "Яблока".

Зарегистрировали по закону и снимают тоже по закону

С такой позицией не согласна глава крайизбиркома Ирина Акимова. Накануне на пресс-конференции она отметила, что КИК не допускал нарушений, когда регистрировал Рау в конце июля на выборах. Дело в том, что решение суда о признании "Штабов Навального" экстремистской организацией вступило в силу 4 августа. Решение же о регистрации Рау было принято на несколько дней раньше. На то время имелось заключение Мосгорсуда (принято 9 июня, – прим. ред.) как первой инстанции, рассматривалась апелляция, соответственно, экстремистский статус упомянутых штабов ещё не был подтверждён, пояснила Акимова.

Виктор Рау тем временем не намерен отказываться от участия в избирательной гонке в Госдуму и приступил к ведению агитации: "Если суд второй инстанции меня поддержит, не хочу отстать от своих конкурентов по округу и буду действовать уже сейчас". Кстати, "яблочник" не согласен с мнением, которое ранее высказывали электоральные юристы. Последние утверждали: когда решение суда вступит в законную силу, регистрация кандидата на выборах в АКЗС будет аннулирована автоматически. "Если даже суд вновь примет решение не в мою пользу по выборам в Госдуму, не думаю, что меня смогут просто так взять и без всякого дополнительно иска исключить из кампании в Алтайское Заксобрание", – считает Рау. По мнению оппозиционера, это потребует отдельного обращения в суд, и рассматривать дело должны с "чистого листа". До этого Ирина Акимова, комментируя amic.ru возникшую коллизию, говорила, что "факт причастности к экстремистской организации лишает пассивного избирательного права – то есть возможности быть избранным в представительные органы власти". При этом неважно, в выборах какого уровня участвует кандидат – будь то федеральные, региональные или муниципальные.

Напомним, по Барнаульскому округу соперниками Виктора Рау стали Даниил Бессарабов ("Единая Россия"), Валентин Бороздин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Виталий Зырянов ("Коммунисты России"), Надежда Зяблицкая ("Новые люди"), Андрей Кривов (КПРФ), Александр Молотов ("Справедливая Россия – За правду") и Алексей Скосырский (ЛДПР).

Выборы в Госдуму и АКЗС состоятся с 17 по 19 сентября.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

25.08.2021 08:30
Лёха

Так тебя нет. Ты то поддержка (заметь я не сказал - подстилка, а то ты в суд подашь за оскорбление) нет, ни в коем случае - поддержка то Навального, то Грудинина, то Бондаренко, то Яблока.
Рау то нет, он поддерживающее лицо разных лиц, но никогда народа. Ну люди с таким же успехом за Яблоко проголосуют, Гудинина или Бондаренко, Навального... Зачем им Рау то? Когда это обслуживающий персонал. Не Рау пианист, даже не настройщик, он протиратель клавиш.

25.08.2021 08:31
- гость -

У избиркома свой закон! Закон "что дышло"...

25.08.2021 08:54
- гость -

В Техасе побеждают только техасцы

25.08.2021 09:30
- гость -

Теперь видно, кого власть боится

25.08.2021 09:37
- гость -

Власть не боится. Выборы Аляска

25.08.2021 10:11
гость

Платошкина больше боится

25.08.2021 10:11
гость

Рау очень хочется во власть

25.08.2021 10:35
Fkt

Нам нужен такой человек как Виктор в думе. Кто еще сможет назвать единоросовца вором если он это заслужил? Кто расскажет как ЕР в очередной раз пытается обмануть интересы граждан? Чем больше "неудобных" людей во власти, тем меньше злоупотреблений.

25.08.2021 10:37
гость

И Виктору очень нужно в Думу. Где еще лучше, чем там? Чем дальше он продвинется во власть, тем ему будет лучше

25.08.2021 11:00
гость

яблоко-где сейчас?-там где и ЖириновскиЙ?-...в Испании уже..

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