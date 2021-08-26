Владимир Путин предложил свои идеи в народную программу "Единой России"

Предложения президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа съезда "Единой России", прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной – её соавторами стали жители всей страны, – сообщает сайт ER.ru.

Говоря о мерах поддержки военнослужащих, эта тема прозвучала ранее на встрече с главы государства с представителями "Единой России", президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идёт о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звёзд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов", – сказал президент, обращаясь к делегатам съезда.

Будущим депутатам фракции "Единой России" в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.

В числе приоритетов президент назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам.

"Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причём сделать это нужно, что называется, "задним числом". То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть", – подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике.

Парламентариям "Единой России" в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья – глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

"По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета", – сказал Владимир Путин.

Серьёзным вызовом для страны президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей.

"Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно чётко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения", – сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнём.

Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль "Северный широтный ход", реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму – 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах.

"В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счёт наших отечественных самолётов и вертолётов", – отметил Владимир Путин.

Не обошёл глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе "Единой России" – развитие села.

"Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников продавать свою продукцию", – сказал он.

Говоря о тех, кому "Единая Россия" доверила представлять партию на выборах, Владимир Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился – в него вошли "неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание".

"Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться", – сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей "Единой России" "можно положиться". "Очень на вас рассчитываю", – заключил он.

Напомним, в Москве прошёл второй этап съезда "Единой России", где была принята народная программа, с которой партия идёт на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе – по предложению президента в первую пятёрку лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.