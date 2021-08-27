Министр здравоохранения России Михаил Мурашко может приехать в Алтайский край в сентябре

Визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко ждут в начале сентября в Алтайском крае, сообщил amic.ru источник, знакомый с ситуацией. Предполагаемые даты приезда министра – 7-9 сентября. По данным источника, это запланированная рабочая поездка Мурашко на Алтай. Ни с какой внеплановой проверкой она не связана.

Другой источник агентства сообщает, что в рамках визита министр посетит онкоцентр "Надежда" и кардиоцентр в Барнауле. В то же время отмечается, что уже несколько раз поездка Мурашко на Алтай откладывалась по разным причинам, а потому есть вероятность, что и в этот раз её перенесут на более поздние даты.

Михаил Мурашко возглавил Министерство здравоохранения России в январе 2020 года, сменив на этом посту Веронику Скворцову. До этого он занимал должность руководителя Росздравнадзора.

Отметим, в 2021 году Алтайский край часто принимает высоких гостей. Буквально несколько дней назад глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Алтайский край и провела совещание по развитию нового туристического кластера "Предгорье Алтая".

В мае министр спорта России Олег Матыцин принимал участие в торжественной церемонии открытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

А в марте в регионе побывал с визитом премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отведал котлет в школьной столовой Барнаула. А после, по пути в Горный Алтай, без предупреждения заехал поужинать в комплекс "Горная страна" на въезде в Бийск.