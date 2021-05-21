Высокий уровень. Олег Матыцин поздравил Алтайский край с открытием Кубка мира по гребле

Торжественная церемония открытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в эти минуты на гребном канале в Барнауле. В ней принимают участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта России Олег Матыцин.

Матыцин поздравил барнаульцев с присвоением статуса города трудовой доблести и оценил уровень организации соревнований как "высокий".



"Хочу поблагодарить жителей Алтайского края за гостеприимство. Спасибо за высокий уровень организации, за прекрасный спортивный объект, который будет после Кубка мира служить интересам жителей Алтайского края и станет очень важным рекреационным центром. Хочу также поблагодарить Международную федерацию за доверие, которое оказано России в этот непростой период в проведении такого важного соревнования", – сказал Олег Матыцин.

Также он поблагодарил все страны, которые приехали на соревнования (а на Кубке мира присутствуют представители 57 национальных спортивных федераций) за то, что они не побоялись пандемии и посетили "гостеприимную Россию, ещё раз подтвердив, что спортивный мир должен демонстрировать руководителям всех государств, что сегодня важно единство".

Он пожелал спортсменам успехов на грядущей Олимпиаде в Токио и добра жителям Барнаула.

Напомним, что после церемонии открытия заезды гребцов будут проходить с 14:00 до 15:20 и с 16:15 до 17:05. В перерывах будут разыгрывать ценные призы среди зрителей соревнований. Программа закончится к 19:00.