Жительница Барнаула вернёт полмиллиона рублей, которые случайно получила от блогера

Блогер-миллионник Алина Левда рассказала в Instagram о том, что жительница Барнаула, которой она по ошибке перевела 528 тысяч рублей, всё же решила вернуть деньги.

Напомним, Алина Левда случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей. Девушка позвонила по номеру телефона, на который перевела деньги, но в ответ ей сказали, что никаких переводов не было. Женщина попросила перезвонить через час, но после этого просто перестала брать трубку. Блогер нашла контакты адресата перевода, но в ответ услышала: "Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите". В банке возвращать деньги отказались, сославшись на то, что отменить перевод может только его получатель.

Теперь же блогер выставила в сторис ответ горожанки, в котором говорится, что женщина переведёт всё обратно. Как следует из опубликованного в соцсети скриншота, жительница Барнаула извинилась перед девушкой за то, что посчитала ее просьбу вернуть деньги мошенничеством и рассказала, что в банке ей подтвердили подлинность перевода.

"Я не поверила, что такие деньги можно отправить по ошибке, я даже близко столько никогда в руках не держала. Я ни разу чужого не брала и деньги мне чужие не нужны… Я думала, вы мошенники, просто столько нечестных людей сейчас", – ответила блогеру горожанка.

Жительница Барнаула также заверила, что утром 28 августа сходит в банк и отправит деньги назад.