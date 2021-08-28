Суббота, 28 Август, 19:03

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,03
26°


6312185 +23508
Обь
106см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Все, да не все. "Путинские" 10 тысяч рублей получит только часть пенсионеров

, ИА "Амител"
Деньги начислят в сентябре
Фото: vgoroden.ru

Фото: vgoroden.ru

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат только те, кто стал пенсионером до 31 августа 2021 года. Об этом сказано в сообщении отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.

"Полагающуюся <…> сумму они получат в сентябре", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце следующей недели, ещё 12,7 млн человек деньги начнут поступать с 3 сентября. 

Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, "то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда".

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.08.2021 12:35
- гость -

Нет чтоб как в сказке ...-И прислал он вам малюсенький подарок.
-Мог бы и больсюсенький.И какой же подарок?
-Молодильные яблоки.

28.08.2021 12:49
- гость -

С пенсиями вообще катастрофа полная!
Уже сами сотрудники ПФ говорят, что в лучшем случае люди получают пенсию 8 тыс, а всё больше людей, работавших всю жизнь за гроши и за еду, вообще лишают пенсий из-за нехватки баллов.
Тут даже журналист Караулов признался, что был ошарашен, когда ему назначили пенсию в 12 тыс. Кто не верит, посмотрите на ютьюбе его ролик, где он дважды говорит, что у него пенсия 12 тыс.:
Сергей Калашников, доктор экономических наук: «Эти люди погубят все российские пенсии…»

Это просто геноцид голодомором заживо!
И то ли ещё будет!

28.08.2021 14:05
- гость -



С пенсиями вообще катастрофа полная!
Уже сами сотрудники ПФ говорят, что в лучшем случае люди получают пенсию 8 тыс
-------------
какую чушь дбл-ы придумывают

28.08.2021 14:07
М

Заголовок звучит ужасающе, когда будто миллионы не получат добавки. На самом деле всё относительно честно, её не получат только новые пенсионеры ставшие оными после 31.08.2021.
Вообще пенсионеры наиболее политически активная часть населения, которая ходит голосовать, поэтому любая более-менее здравомыслящая власть вопрос пенсий, их среднего размера, начисления, выплат, индексации держит на контроле.
В 2020 году принят закон когда пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума.
А вообще пенсии маленькие потому что зарплаты маленькие. Зарплаты маленькие потому что ЦБ и вцелом финансово-кредитная система несуверенна, половину зарплаты отдаём Западу.

28.08.2021 14:17
гость

А вообще пенсии маленькие потому что зарплаты маленькие. Зарплаты маленькие потому что ЦБ и вцелом финансово-кредитная система несуверенна, половину зарплаты отдаём Западу.


при чём тут Запад? Алтайский край - самый отстойный регион с низкими зарплатами, кроме томенко, Здесь нельзя выходить на пенсию - пенсии будут нищенские, поэтому трудоспособное население уезжает в другие регионы, чтобы заработать и оформить пенсию там.

28.08.2021 14:27
Гость

Томенко что ли придумал баллы и коэффициент 1.2? Что несёте - то? Я в 15 году выходила на пенсию - коэф.заработала 1,6. Начислили всё равно исходя из 1.2. У моих знакомых коэф.был и 1,8 и 2,0, всё равно всем по 1,2.

28.08.2021 14:46
ОНФ

Система государства не такая ,как у других. Пора раскачаться,пора!!!

28.08.2021 15:09
М

28.08.2021 14:17
гость
Одно не исключает другое, а лишь дополняет. Всё зависит насколько глубоко копнуть.
Другие регионы, если это не Север и соответствующим северным коэффициентом, и не Москва, кардинально по зарплате не отличаются. При начислении скорей всего попадаешь в определенную градацию по доходам. Но все же не поедут на Север или в Москву, там свои нюансы проживания.
И последнее. Вы наверное путаете Алтайский край с Горным Алтаем, это распространенная вещь.
По итогам 2020 года Алтайский край на 70 из 85 месте по доходам населения.
И учитывайте относительную высокую "серость" доходов в крае. Больших производств нет, 60% людей в частном бизнесе, где частенько официально платят мрот.

28.08.2021 15:15
гость

так много говорят...-не дадут точно совсем.
ну и хорошо.

28.08.2021 15:34
- гость -

Каждый год ужесточаются требования для начисления минимальной пенсии по баллам и стажу.
Т.е. при прочих равных условиях человек, выходящий на пенсию сейчас, получит её чуть ли не в два раза ниже, чем человек, вышедший до реформы.
А рынок труда только сжимается!

28.08.2021 16:01
- гость -

Весело. Мой брат близнец родился в 23.45 31 августа. И свидетельство о рождении на эту дату. Я в 00.40 1 сентября и свидетельство у меня на эту дату. Брат получит путинскую подачку, а я нет.

28.08.2021 16:32
- гость -

для 16:01
Ты хоть школу окончил , " пенсионер" ? " Смотрю в книгу - вижу фигу " ?

28.08.2021 16:37
- гость -

Холодильник побеждает телевизор.

28.08.2021 16:48
- гость -

Согласно данным Росстата, в течение последнего года в России наблюдалось сокращение количества пенсионеров аж на 1,2 млн человек.

Поэтому получат не все, только живые.

28.08.2021 17:42
гость

Ответ для 16.32
Что вам не понятно то.
Братья близнецы родились в разницу нескольких минут.
Первый успел оформить пенсию ( т.е уже был пенсионером) второй видимо ещё нет. Справедливо? Да.
Но обида то она на двоих))
В последующий раз получит и второй брат. Вот так у нас теперь.

28.08.2021 17:49
- гость -

За такие заголовки нужно лицензии лишать и СМИ закрывать. По сути - а вы хотели, чтобы дали всем, кто станет пенсионером в ближайшие сколько лет?

28.08.2021 17:52
- гость -

28.08.2021 16:01
- гость -
А "подачки" вообще получать не нужно. Мы получим единовременную выплату, а кто считает "подачкой", пусть гордо откажется.А то получается, что первыми бегут получать именно те, кто больше дерьма на вентилятор вбрасывает.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:45
На Алтае пьяный сельчанин перепутал дома, стащил чей-то телефон и выкинул его в траву 0
18:11
Володин рассказал о том, какие законы вступают в силу с 1 сентября 0
17:49
В Бийске подростки выпивали с мужчиной в парке и забили его до смерти 0
17:19
Россияне назвали "Войну и мир" лучшим произведением художественной литературы 0
16:48
Стало известно, зачем полицейские приходили к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну 0
16:15
В Барнауле неизвестный ходит по подъездам и срезает провода 0
15:52
Силовики пришли к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну 2
15:17
36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
14:43
Барнаульские футболисты выиграли турнир среди спортшкол 2008 года рождения 1
14:19
26 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 4
13:48
Два молодых человека и девушка погибли в результате ДТП в Новосибирске 3
13:17
Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому 0
12:46
Российского блогера осудят за распространение фейков о вакцине от коронавируса 12
12:17
Все, да не все. "Путинские" 10 тысяч рублей получит только часть пенсионеров 17
11:52
Пригородные поезда "Просторы Алтая" начнут курсировать чаще 1
11:15
Алтайский спортсмен взял бронзу на Паралимпиаде 1
10:45
Дверь, деньги и кровать. На Алтае подросток со взрослым приятелем обокрали односельчанку 0
10:10
Волочкова будет судиться с соседями за то, что они сняли её во время справления нужды 17
09:35
В "Яндексе" подсчитали стоимость набора вещей для первоклассника 1
09:03
Утопический план, или Как краевые депутаты Стратегию на много лет вперёд принимали 9
08:29
В Алтайском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь 9
08:01
Батлы в окнах: ТНТ оригинально представил проект "Новые танцы" в Барнауле 0
07:31
Каким семьям на Алтае положена выплата для школьников и что нужно, чтобы её получить? 0
07:02
Герои спектаклей театра драмы вышли к барнаульцам и открыли уличную выставку 1
06:31
Успение Пресвятой Богородицы. Когда и как отмечают этот праздник 0
06:01
Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 28 августа 0
23:45
Такой день. Последняя сессия АКЗС и рост зарплат в Алтайском крае 0
23:17
Куратор СФО Виктория Абрамченко обозначила ключевые цели на посту 8
22:47
В Алтайском крае вылечили младенца с коронавирусом 0
22:16
Жительница Барнаула вернёт полмиллиона рублей, которые случайно получила от блогера 12
21:48
Буквы "Барнаул орденоносный" собираются установить 30 августа 6
21:15
Извинялись, благодарили и снова извинялись. Депутаты АКЗС ярко закрыли "пятилетку" 6
20:45
Сибирские регионы отстают по исполнению нацпроектов от среднероссийского уровня 0
20:13
В Барнауле 13 школ переведут на пятидневку 8
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 27 августа 0
19:16
Россияне назвали комедию "Иван Васильевич меняет профессию" лучшей экранизацией классики 0
18:44
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 180 тысяч 0
18:21
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко может приехать в Алтайский край в сентябре 3
18:03
В Тальменке организовали открытую тренировку по биатлону для детей и подростков 0
17:56
Виктор Томенко поблагодарил депутатов АКЗС за работу 2
17:42
Свыше 370 млн рублей выделили на ремонт трассы в районе Алтайского края 1
17:25
Жители двух Алтаев стали чаще брать потребительские кредиты в ВТБ 1
17:08
Куратор СФО Виктория Абрамченко поддержала идею о строительстве новых городов в Сибири 12
16:53
На 8,9% выросли зарплаты в Алтайском крае 7
16:38
Быстрые и недорогие. Какой электросамокат стоит покупать в 2021 году 2
16:22
Единороссы обсудили финальную версию предвыборной программы в АКЗС 2
16:08
Светофоры нового образца установят на выезде из Барнаула 4
15:55
Всем первоклассникам Барнаула нашли места в школах рядом с домом 10
15:43
Мотоциклист насмерть разбился на трассе в Алтайском крае 5
15:21
Шансов мало, но матчи будут зрелищными. "Зенит" узнал соперников по группе Лиги чемпионов 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.