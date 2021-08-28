Все, да не все. "Путинские" 10 тысяч рублей получит только часть пенсионеров

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат только те, кто стал пенсионером до 31 августа 2021 года. Об этом сказано в сообщении отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.

"Полагающуюся <…> сумму они получат в сентябре", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце следующей недели, ещё 12,7 млн человек деньги начнут поступать с 3 сентября.

Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, "то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда".