Все, да не все. "Путинские" 10 тысяч рублей получит только часть пенсионеров

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат только те, кто стал пенсионером до 31 августа 2021 года. Об этом сказано в сообщении отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.
"Полагающуюся <…> сумму они получат в сентябре", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в конце следующей недели, ещё 12,7 млн человек деньги начнут поступать с 3 сентября.
Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, "то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда".
Комментарии
Нет чтоб как в сказке ...-И прислал он вам малюсенький подарок.
-Мог бы и больсюсенький.И какой же подарок?
-Молодильные яблоки.
С пенсиями вообще катастрофа полная!
Уже сами сотрудники ПФ говорят, что в лучшем случае люди получают пенсию 8 тыс, а всё больше людей, работавших всю жизнь за гроши и за еду, вообще лишают пенсий из-за нехватки баллов.
Тут даже журналист Караулов признался, что был ошарашен, когда ему назначили пенсию в 12 тыс. Кто не верит, посмотрите на ютьюбе его ролик, где он дважды говорит, что у него пенсия 12 тыс.:
Сергей Калашников, доктор экономических наук: «Эти люди погубят все российские пенсии…»
Это просто геноцид голодомором заживо!
И то ли ещё будет!
С пенсиями вообще катастрофа полная!
Уже сами сотрудники ПФ говорят, что в лучшем случае люди получают пенсию 8 тыс
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какую чушь дбл-ы придумывают
Заголовок звучит ужасающе, когда будто миллионы не получат добавки. На самом деле всё относительно честно, её не получат только новые пенсионеры ставшие оными после 31.08.2021.
Вообще пенсионеры наиболее политически активная часть населения, которая ходит голосовать, поэтому любая более-менее здравомыслящая власть вопрос пенсий, их среднего размера, начисления, выплат, индексации держит на контроле.
В 2020 году принят закон когда пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума.
А вообще пенсии маленькие потому что зарплаты маленькие. Зарплаты маленькие потому что ЦБ и вцелом финансово-кредитная система несуверенна, половину зарплаты отдаём Западу.
А вообще пенсии маленькие потому что зарплаты маленькие. Зарплаты маленькие потому что ЦБ и вцелом финансово-кредитная система несуверенна, половину зарплаты отдаём Западу.
при чём тут Запад? Алтайский край - самый отстойный регион с низкими зарплатами, кроме томенко, Здесь нельзя выходить на пенсию - пенсии будут нищенские, поэтому трудоспособное население уезжает в другие регионы, чтобы заработать и оформить пенсию там.
Томенко что ли придумал баллы и коэффициент 1.2? Что несёте - то? Я в 15 году выходила на пенсию - коэф.заработала 1,6. Начислили всё равно исходя из 1.2. У моих знакомых коэф.был и 1,8 и 2,0, всё равно всем по 1,2.
Система государства не такая ,как у других. Пора раскачаться,пора!!!
28.08.2021 14:17
гость
Одно не исключает другое, а лишь дополняет. Всё зависит насколько глубоко копнуть.
Другие регионы, если это не Север и соответствующим северным коэффициентом, и не Москва, кардинально по зарплате не отличаются. При начислении скорей всего попадаешь в определенную градацию по доходам. Но все же не поедут на Север или в Москву, там свои нюансы проживания.
И последнее. Вы наверное путаете Алтайский край с Горным Алтаем, это распространенная вещь.
По итогам 2020 года Алтайский край на 70 из 85 месте по доходам населения.
И учитывайте относительную высокую "серость" доходов в крае. Больших производств нет, 60% людей в частном бизнесе, где частенько официально платят мрот.
так много говорят...-не дадут точно совсем.
ну и хорошо.
Каждый год ужесточаются требования для начисления минимальной пенсии по баллам и стажу.
Т.е. при прочих равных условиях человек, выходящий на пенсию сейчас, получит её чуть ли не в два раза ниже, чем человек, вышедший до реформы.
А рынок труда только сжимается!
Весело. Мой брат близнец родился в 23.45 31 августа. И свидетельство о рождении на эту дату. Я в 00.40 1 сентября и свидетельство у меня на эту дату. Брат получит путинскую подачку, а я нет.
для 16:01
Ты хоть школу окончил , " пенсионер" ? " Смотрю в книгу - вижу фигу " ?
Холодильник побеждает телевизор.
Согласно данным Росстата, в течение последнего года в России наблюдалось сокращение количества пенсионеров аж на 1,2 млн человек.
Поэтому получат не все, только живые.
Ответ для 16.32
Что вам не понятно то.
Братья близнецы родились в разницу нескольких минут.
Первый успел оформить пенсию ( т.е уже был пенсионером) второй видимо ещё нет. Справедливо? Да.
Но обида то она на двоих))
В последующий раз получит и второй брат. Вот так у нас теперь.
За такие заголовки нужно лицензии лишать и СМИ закрывать. По сути - а вы хотели, чтобы дали всем, кто станет пенсионером в ближайшие сколько лет?
28.08.2021 16:01
- гость -
А "подачки" вообще получать не нужно. Мы получим единовременную выплату, а кто считает "подачкой", пусть гордо откажется.А то получается, что первыми бегут получать именно те, кто больше дерьма на вентилятор вбрасывает.