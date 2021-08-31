Приходи и рисуй: в Барнауле идёт набор на художественные курсы для детей младшего возраста

Детям полезно заниматься творческими занятиями: лепить, рисовать, делать аппликации. Это развивает мелкую моторику рук, что, в свою очередь, стимулирует участки мозга, ответственные за мышление, речь, координацию. Творчество развивает воображение, фантазию, креативные способности. Ребёнок самовыражается, отображает свои мысли в работах.

Руководитель студии рисования "ProИЗО" Татьяна Бехало убеждена, что творчество также помогает развить задатки, которые есть у каждого. Важно вовремя их заметить, чтобы сформировать крепкий фундамент для развития. В таком случае природные способности не угаснут в детском возрасте, и человек пронесёт их через всю жизнь.

Поэтому в студии разработали специальные курсы рисования "Первые шаги", рассчитанные на детей от 5 до 9 лет. В основу обучающей программы заложен многолетний практический опыт, который позволяет педагогам в полной мере раскрыть задатки ребёнка.

"Каждое наше занятие – это открытие и результат. Основная цель наших уроков – дать качественные знания, которые можно применить и в жизни, и творчестве. Детский потенциал – безграничен. Главное, вовремя дать ему нужные ориентиры, снабдить надёжными инструментами – и успех гарантирован", – говорит Татьяна Бехало.

Курс рассчитан на обучение с нуля и базируется на классической русской школе академического рисунка и живописи. Начиная с основ, ученики осваивают техники акварельной, пастельной, гуашевой живописи в различных стилях. Детей также обучают работе с пластилином и бумагой – создавать аппликации и коллажи.

Занятия проходят один раз в неделю – два урока по 35 минут. С 4 сентября 2021 года начинают работу четыре группы:

первая группа – суббота с 15:30 до 16:40;

вторая группа – суббота с 17:00 до 18:10;

третья группа – воскресенье с 15:30 до 16:40;

четвёртая группа – воскресенье с 17:00 до 18:10.

Все материалы предоставляются. Стоимость абонемента – 1850 руб./месяц. Занятия проводятся в малых группах, поэтому количество мест ограничено.

Студия "ProИЗО"

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