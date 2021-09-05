В Барнауле на мосту по улице Челюскинцев приступили к укладке асфальта

В Барнауле на мосту по ул. Челюскинцев дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона, сообщают в мэрии.

В ближайшее время рабочие также начнут укладывать покрытие на тротуарах и установят линии освещения. Завершающим этапом строительства моста через Барнаулку станет благоустройство подходов к нему и прилегающей территории.

Работы на мосту начались 1 февраля 2021 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На это выделили 87,8 млн рублей. Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, однако подрядчик обещает сдать объект в сентябре.