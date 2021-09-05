В Барнауле на мосту по улице Челюскинцев приступили к укладке асфальта

В Барнауле на мосту по ул. Челюскинцев дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетона, сообщают в мэрии.
В ближайшее время рабочие также начнут укладывать покрытие на тротуарах и установят линии освещения. Завершающим этапом строительства моста через Барнаулку станет благоустройство подходов к нему и прилегающей территории.
Работы на мосту начались 1 февраля 2021 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На это выделили 87,8 млн рублей. Срок выполнения реконструкции по контракту – 1 ноября, однако подрядчик обещает сдать объект в сентябре.
Комментарии
А куда делся прежний мост? Его на куски разломали или планируется использовать в другом месте Барнаулки?
5.09.2021 10:39
Виктор
Конечно ж разломали и вывезли на свалку.
5.09.2021 12:12
- гость -
Если так, то жалко. Можно было аккуратно выпилить и переместить на Булыгино или ниже по течению в качестве пешеходного. Там есть места, где что-то прямо напротив, на другом берегу. А чтобы попасть — до ближайшего моста чешешь, чешешь, чешешь, чешешь. Или бывает вообще проще сразу на Гору заехать, а потом оттуда спускаться, как по Корковадо
5.09.2021 12:49
Виктор
Монтаж бушного моста стоит не менее постройки нового. Ну и на кой черт он нужен?
5.09.2021 13:25
- гость -
А металлические однопролётные, которые можно на заводе целиком сварить, а потом привезти и краном на два бетонных основания положить и приварить, у нас почему-то не принято делать...