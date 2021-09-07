Переболевшая ковидом 95-летняя жительница Барнаула поставила прививку

95-летнюю жительницу Барнаула Марию Холодкову вакцинировали от коронавируса. Полгода назад её выписали из городской больницы № 5, куда она попала с диагнозом "коронавирусная инфекция, осложнённая двухсторонней пневмонией", сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

У пациентки были 50-процентное поражение лёгких и кислородная недостаточность. Но совместными усилиями врачей и пациентки болезнь удалось победить.

"В ковидном госпитале мне исполнилось 95 лет. С юбилеем поздравляли практически всем отделением, – рассказала пенсионерка. – Родственники принесли подарки и поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Медики испекли именинный пирог. Я даже не ожидала такого внимания. Спасибо всем большое".

Решение пройти вакцинацию Холодкова объяснила тем, что не хочет снова оказаться в больнице, вдали от близких. Пенсионерка уточнила, что старается поддерживать себя в форме. В частности, каждое утро она начинает с зарядки.

Напомним, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции для иммунизации населения региона старше 18 лет. На утро 7 сентября прививается 643 323 человека, в том числе 114 993 человека получили первую дозу; 526 255 человек полностью вакцинированы (получили оба компонента), 2075 человек прошли повторную вакцинацию.