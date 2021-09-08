Шесть автомобилей "Почты России" "разобрали на запчасти" в Барнауле

В Барнауле неизвестные "разобрали на запчасти" шесть автомобилей "Почты России". Об этом сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

"В неустановленное время по адресу Власихинская, 51а (автобаза "Почты России") неизвестные с шести автомобилей "Лада Ларгус" похитили шесть аккумуляторов, три катализатора, пять комплектов зимней резины", – сказано в сообщении.

Злоумышленники беспрепятственно ушли с украденным. Поисками воров занимается полиция.

"Происшествие не отразилось на работе подразделения. Все клиенты получили почту по графику. Сейчас служба безопасности компании оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании", — прокомментировали происшествие представители "Почты России".

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске полицейские задержали подозреваемого в хищении денег и имущества с территории предприятия по приёму металла.

Первую кражу мужчина, ранее работавший в этом пункте, совершил в мае. Он знал, что выручка хранится в столе. Затем, в июне, он вновь посетил предприятие и украл деньги и видеорегистратор, надеясь, что без него его личность установить не смогут.

UPD. В "Почте России" прокомментировали инцидент: "Происшествие не отразилось на работе подразделения. Все клиенты получили почту по графику. Сейчас служба безопасности компании оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании".