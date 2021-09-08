Шесть автомобилей "Почты России" "разобрали на запчасти" в Барнауле

В Барнауле неизвестные "разобрали на запчасти" шесть автомобилей "Почты России". Об этом сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
"В неустановленное время по адресу Власихинская, 51а (автобаза "Почты России") неизвестные с шести автомобилей "Лада Ларгус" похитили шесть аккумуляторов, три катализатора, пять комплектов зимней резины", – сказано в сообщении.
Злоумышленники беспрепятственно ушли с украденным. Поисками воров занимается полиция.
"Происшествие не отразилось на работе подразделения. Все клиенты получили почту по графику. Сейчас служба безопасности компании оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании", — прокомментировали происшествие представители "Почты России".
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске полицейские задержали подозреваемого в хищении денег и имущества с территории предприятия по приёму металла.
Первую кражу мужчина, ранее работавший в этом пункте, совершил в мае. Он знал, что выручка хранится в столе. Затем, в июне, он вновь посетил предприятие и украл деньги и видеорегистратор, надеясь, что без него его личность установить не смогут.
UPD. В "Почте России" прокомментировали инцидент: "Происшествие не отразилось на работе подразделения. Все клиенты получили почту по графику. Сейчас служба безопасности компании оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании".
Комментарии
Ну явно кто то из своих. В руках все это не унесешь. Территория, скорее всего охраняется и огорожена!
А я думал только мои посылки с алиэкспресс тырят...
8.09.2021 14:14
- гость - Это зависит от того что ты заказываешь.
У Почты России всегда дела как у всей России.
богатая структура-народ там бастует-денег платят мало.