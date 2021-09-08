В Барнауле бездомный зарезал пожилого собутыльника

Жителю Барнаула предъявили обвинение в убийстве 67-летнего мужчины, которое было совершено в одной из квартир по улице Восточной утром 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в день убийства 51-летний горожанин без определённого места жительства распивал спиртное в квартире пожилого знакомого. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой гость ударил хозяина ножом в грудь.

От полученной травмы потерпевший скончался на месте. Вскоре подозреваемого задержали.

"В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. По ходатайству следователя СК в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Убийство", продолжается.